Copa Super 8 do NBB: Confrontos e expectativas para 2024/25

O Novo Basquete Brasil (NBB) inicia uma nova fase com a Copa Super 8, programada para começar no dia 25 de janeiro. Este torneio reúne os oito melhores times do primeiro turno da temporada 2024/25, apresentando um formato de eliminação direta em partidas únicas.

O Vasco, que se classificou na sétima posição, terá um desafio significativo ao enfrentar o Flamengo, atual vice-líder e grande rival na famosa disputa conhecida como Clássico dos Milhões. Na outra ponta da tabela, o Minas Tênis Clube, que terminou na primeira colocação, enfrentará o São Paulo, oitavo colocado. Os outros confrontos incluem Sesi Franca (3º) contra Pinheiros (6º) e Brasília (4º) enfrentando o Ceisc/União Corinthians (5º).

A equipe vencedora da Copa Super 8 garantirá sua participação na Liga das Américas de 2025/2026. Desde sua criação em 2018, o Flamengo se destaca como o maior vencedor do torneio, com três títulos em sua trajetória, seguido por Franca, que conquistou a competição duas vezes.

A fase seguinte do NBB prossegue com a 23ª rodada a partir do dia 25 de janeiro e se estenderá até 16 de abril de 2025. Ao final dessa fase, as 16 equipes melhor classificadas avançarão para as oitavas de final. Nesta edição do torneio, as equipes participantes terão que disputar uma série melhor de cinco jogos a partir das oitavas até a final, aumentando a competitividade em relação à temporada anterior. A grande final está agendada para junho de 2025.

Os principais números do primeiro turno refletem o desempenho das equipes:

KTO Minas: 32 pontos – aproveitamento de 88,2% (15 vitórias e 2 derrotas)

Flamengo: 31 pontos – aproveitamento de 82,4% (14 vitórias e 3 derrotas)

Sesi Franca: 28 pontos – aproveitamento de 64,7% (11 vitórias e 6 derrotas)

CAIXA/Brasília Basquete: 28 pontos – aproveitamento de 64,7% (11 vitórias e 6 derrotas)

Ceisc/União Corinthians: 27 pontos – aproveitamento de 58,8% (10 vitórias e 7 derrotas)

Pinheiros: 27 pontos – aproveitamento de 58,8% (10 vitórias e 7 derrotas)

R10 Score Vasco da Gama: 27 pontos – aproveitamento de 58,8% (10 vitórias e 7 derrotas)

São Paulo: 27 pontos – aproveitamento de 58,8% (10 vitórias e 7 derrotas)

Bauru Basket: 27 pontos – aproveitamento de 58,8% (10 vitórias e 7 derrotas)

Paulistano/CORPe: 24 pontos – aproveitamento de 41,2% (7 vitórias e 10 derrotas)

Unifacisa: 24 pontos – aproveitamento de 41,2% (7 vitórias e 10 derrotas)

Farma Conde/São José Basketball: 24 pontos – aproveitamento de 41,2% (7 vitórias e 10 derrotas)

Mogi Basquete: 23 pontos – aproveitamento de 35,3% (6 vitórias e 11 derrotas)

Corinthians: 23 pontos – aproveitamento de 35,3% (6 vitórias e 11 derrotas)

Pato Basquete: 23 pontos – aproveitamento de 35,3% (6 vitórias e 11 derrotas)

Botafogo: 22 pontos – aproveitamento de 29,4% (5 vitórias e 12 derrotas)

Fortaleza B.C/CFO: 21 pontos – aproveitamento de 23,5% (4 vitórias e 13 derrotas)

21 pontos – aproveitamento de 23,5% (4 vitórias e 13 derrotas) Caxias do Sul Basquete:21 pontos – aproveitamento de23.5%(4 vitórias e13 derrotas).

A expectativa é alta para os próximos jogos da Copa Super 8, com torcedores ansiosos para ver suas equipes lutando por um lugar na história do basquete brasileiro.