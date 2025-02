TV Cultura transmite duelo no topo da tabela entre Primavera e XV de Piracicaba

Neste sábado (1/3), Primavera e XV de Piracicaba, duas das principais equipes da Série A2 do Paulistão, se enfrentam nas telas da TV Cultura. Com narração de Marco de Vargas, comentários de Paulo Jamelli e reportagem de Felipe Nabarro, o pré-jogo vai ao ar a partir das 14h45 e a bola rola às 15h. A transmissão também pode ser acompanhada no YouTube, no Facebook e no site oficial da Cultura.

Último time a perder a invencibilidade na competição, o Primavera foi derrotado pelo Capivariano por 1 a 0 na rodada passada. Agora o time de Indaiatuba visita a Portuguesa Santista na quarta-feira (26/2), e deve receber o XV para o confronto do próximo final de semana como líder do Paulistão A2, mesmo em caso de derrota em Santos – já que soma 25 pontos na tabela e não pode ser alcançado pelo 2º colocado, o Capivariano (que tem 21), até o sábado.

Já o clube de Piracicaba, atualmente em 3º lugar na classificação, ficou no 0 a 0 com o Ituano em casa no último domingo (23/2). Com 21 pontos na tabela, a equipe pega o São José no meio de semana tentando se recuperar de uma sequência de quatro jogos sem vencer. O XV quer se reabilitar à disputa da liderança da classificação, com o objetivo de enfrentar um adversário mais fraco na segunda fase e poder escolher se decide o duelo de ida e volta em casa ou fora.