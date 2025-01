Goleiro do Santo André, Carlão projeta terceira rodada no Paulista A2

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista A2, o Santo André receberá o Taubaté no estádio Bruno José Daniel, nesta quarta-feira (22), às 15h. Anunciado no início deste mês como reforço, o goleiro Carlão fala sobre a próxima partida do Ramalhão.

“Sabemos que é uma competição muito difícil, mas estamos trabalhando para buscar nossa primeira vitória. Então, estamos nos preparando da melhor forma para essa terceira rodada e para enfrentar o próximo adversário na nossa casa”, diz Carlão.

Carlão, antes de se juntar ao Santo André, fazia parte do Ferroviário, onde conquistou a Taça Fares Lopes 2025. O goleiro também tem passagem por clubes como o CSA, ASA-AL, América-RN e Portuguesa-RJ.

“Estamos ainda no momento inicial da competição e sabemos que sempre há o que melhorar. Agora é analisar o desempenho dessas primeiras rodadas e ajustar tudo que for preciso para ficarmos perto de conquistar nosso objetivo final que é o acesso”, ressalta o goleiro.

O Santo André ainda não venceu nesta edição do Paulistão A2. Em dois jogos, o Ramalhão foi derrotado fora de casa pelo Capivariano e empatou nos seus domínios com o Primavera. O time ocupa a 13a colocação da primeira fase com um ponto.