TV Brasil é emissora oficial da Liga de Basquete Feminino

A partir de sexta-feira (29), o esporte ganha mais espaço na programação da TV Brasil. A emissora pública transmite, nas noites de sexta-feira, as disputas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), principal torneio da modalidade no país. Onze clubes participam da liga neste ano e a TV Brasil é a única emissora em sinal aberto que irá transmitir a competição. A partida de estreia será entre Corinthians e Unimed Campinas, com transmissão a partir de 21h.

“Nossa meta é nos tornarmos a tela do esporte feminino – e ainda teremos outras novidades ao longo do ano. Estamos muito felizes em trazer o basquete voltar à TV aberta por meio da TV Brasil”, afirma o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima.

Essa é a 13ª edição do torneio, fundado em 2010. A LBF Caixa 2024 conta com um número recorde de clubes participantes – ao todo, 11 times disputam o título. São eles: AD Santo André-SP, Bax Catanduva-SP, Corinthians-SP, Ituano-SP, Ponta Grossa Basquete/Curso ASB-PR, Sampaio Basquete-MA, Pontz São José Basketball-SP, SESI Araraquara-SP, Sodiê Mesquita-RJ, Unimed Campinas Basquete-SP e Unisociesc Blumenau-SC.

“Voltar à TV aberta no ano em que temos o recorde de equipes era um dos nossos principais objetivos. Estar na TV Brasil vai democratizar e engrandecer ainda mais a LBF, que segue em franca ascensão técnica e comercial. Agradeço ao grupo EBC e tenho certeza que a audiência é quem mais vai gostar dessa novidade”, afirma Valter Ferreira, presidente da Liga de Basquete Feminino

Sobre o torneio

Na LBF, todos os times jogam entre si em turno e returno, totalizando 110 partidas na primeira fase. Os oito melhores colocados classificam-se aos playoffs, com séries melhores de três jogos nas quartas de final e semifinais, subindo para até cinco partidas na série final e decisiva. Em 2023, o campeão foi o SESI Araraquara. Com quatro títulos conquistados entre 2012 e 2017, a extinta equipe de Americana-SP segue como a principal vencedora da LBF.