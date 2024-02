Turma da Mônica se junta à batalha contra o mosquito propagador da Dengue

Com o aumento das temperaturas e as chuvas de verão, o Brasil enfrenta mais um período crítico no combate às doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti. No momento atual, onde a escassez de vacinas é uma realidade, a conscientização sobre o mosquito torna-se ainda mais urgente, sendo a principal arma disponível para proteger as comunidades.

Pensando nisso, em um projeto inédito, as editoras Girassol e Mauricio de Sousa se uniram para criar um kit de leitura desenhado para estimular a conscientização infantil sobre os perigos da proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Constituído por uma cartilha educativa ricamente ilustrada e três envolventes histórias protagonizadas pela querida Turma da Mônica, este kit tem como missão engajar os jovens leitores de forma lúdica e educativa. Ao acompanhar as aventuras da Turminha, as crianças serão inspiradas a se tornarem verdadeiros heróis na luta contra o mosquito e as doenças que ele transmite.

“É uma coleção que toda a família deve ter, e as escolas também devem adquirir, para que possamos mudar desde já este momento difícil que estamos passando com o grande aumento de casos pelo país, e que é considerado prioridade pelo Ministério da Saúde”, afirma a diretora editorial da Girassol, Karine Gonçalves Pansa.

Todo o projeto, produzido e revisado por especialistas, segue os parâmetros de conteúdo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além de trabalhar competências e habilidades importantes para o desenvolvimento infantil, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular.

Com uma abordagem cuidadosamente elaborada, o objetivo deste rico material é não apenas informar, mas também capacitar as crianças a adotarem práticas preventivas em suas próprias vidas e comunidades, tornando-se agentes ativos na promoção da saúde e na preservação do bem-estar coletivo.

O kit completo contém:

Cartilha “Dengue, Zika e Chikungunya”

Conteúdo com orientações para crianças, pais e educadores com os cuidados que devemos tomar para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Livros “Caça ao Mosquito da Dengue”, “Zika, Tô Fora!” e “Xô, Chikungunya!”

Três narrativas interpretadas pela Turminha, que apresentam, em linguagem divertida e acessível para o público infantil, quais as origens e implicações de cada doença, além de como agir em comunidade no combate ao mosquito.