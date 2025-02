Turista vive momentos de terror em comunidade do Rio

Um incidente alarmante ocorreu no Complexo de Israel, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, envolvendo um turista de 80 anos, originário do interior de São Paulo. O idoso, que estava em viagem, se viu em uma situação de extremo perigo ao entrar inadvertidamente na comunidade, onde foi recebido com disparos por indivíduos armados.

De acordo com relatos da vítima, ele seguia pela rodovia Presidente Dutra quando o sistema de navegação por GPS o direcionou para um caminho alternativo. Ao adentrar a comunidade, o idoso avistou homens portando fuzis e imediatamente tentou recuar. No entanto, os criminosos dispararam contra seu veículo, atingindo tanto o carro quanto o pé do idoso.

O impacto fez com que o veículo caísse em uma vala. Os agressores então retiraram o turista do automóvel e iniciaram uma série de agressões físicas. A situação só teve um desfecho favorável quando os bandidos perceberam que a vítima não pertencia às forças policiais nem a facções rivais. Após essa constatação, o idoso foi liberado, mas não sem antes ter vivido momentos de grande terror e violência.