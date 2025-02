Homem faz refém em agência bancária no Rio; PM baleia bandido

Na manhã deste sábado (22), uma mulher foi mantida como refém em uma agência bancária localizada na Avenida Ataulfo de Paiva, no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, conforme informações fornecidas pela Polícia Militar.

Durante o desenrolar das negociações entre os policiais e o suspeito, a mulher teria entrado em luta corporal com o homem, o que resultou em sua ferição. A PM confirmou que o indivíduo foi baleado, mas não forneceu detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao incidente. A boa notícia é que a refém foi libertada sem apresentar ferimentos.

Segundo relatos da Polícia Militar, o suspeito estava armado com uma faca, embora haja informações divergentes que sugerem que ele utilizava um pedaço de vidro como arma. Após ser atingido, o homem recebeu socorro e foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, localizado na Gávea.

A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que isolou a área durante toda a operação para garantir a segurança dos envolvidos e da população local.

O Leblon é reconhecido como um bairro de alto padrão econômico no Rio de Janeiro, o que torna esse incidente ainda mais alarmante para os moradores e frequentadores da região.