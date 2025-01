Turista polonesa perde a vida em acidente de parapente durante competição

Na última terça-feira, dia 21, uma trágica fatalidade ocorreu em Roldanillo, Colômbia, resultando na morte de uma turista polonesa durante uma atividade de parapente.

O Incidente

Paulina Pala Biskup, de 38 anos, enfrentou dificuldades com seu equipamento ao saltar. Testemunhas presentes no local registraram o momento angustiante em que a mulher começou a despencar em queda livre.

Ainda segundo informações, Biskup se soltou do parapente e caiu em um desfiladeiro conhecido como “La Aguapanela”. Autoridades locais informaram que a falta de segurança se deu devido à inadequada fixação do arnês, um dispositivo essencial para a proteção do piloto durante o voo.

Infelizmente, a mulher não sobreviveu ao impacto e faleceu no local. O portal Infobae reportou que as autoridades estão empenhadas em notificar os familiares da vítima sobre o ocorrido.

No dia do acidente, estava sendo realizado o Open Roldanillo 2025, um evento destinado a pilotos de parapente. Contudo, fontes preliminares indicam que Biskup não era uma competidora oficial da competição, mas sim uma entusiasta do esporte radical.

Além do trágico evento envolvendo Biskup, outro acidente ocorreu durante o mesmo festival. Uma turista russa sofreu uma fratura no tornozelo após perder o controle de seu parapente e aterrissar em uma área de difícil acesso. O resgate foi realizado sem complicações significativas.

Este incidente levanta preocupações sobre a segurança nas atividades de parapente e destaca a importância de garantir o uso adequado dos equipamentos de proteção pelos praticantes.