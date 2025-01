Orca foi avistada em Capão da Canoa, RS, surpreendendo moradores e turistas

No último dia 20, uma orca foi avistada nas águas de Capão da Canoa, localizada no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O avistamento, que surpreendeu os moradores e turistas da região, foi registrado por um drone, proporcionando imagens impressionantes do mamífero marinho.

De acordo com Ignácio Moreno, pesquisador vinculado ao Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR) e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), as orcas não são frequentemente vistas em águas tropicais. Moreno explica que essas espécies tendem a habitar regiões mais frias e polares, embora sejam encontradas ao longo de toda a costa brasileira. “No Rio Grande do Sul, parece que elas utilizam essa área como um corredor de passagem”, destaca.

O especialista sugere que a orca avistada provavelmente é um indivíduo sub-adulto ou uma fêmea. Embora esses animais não representem riscos diretos para os seres humanos, o pesquisador recomenda cautela ao se deparar com eles. “Os banhistas não precisam entrar em pânico. Há relatos de pessoas que nadaram e mergulharam enquanto as orcas se aproximavam. Elas são curiosas, mas é fundamental manter a distância”, orienta Moreno.

Ele também ressalta a importância de evitar aproximações excessivas, pois a presença de filhotes pode fazer com que a mãe se sinta ameaçada e reaja de maneira defensiva. “Como qualquer animal selvagem, elas podem adotar comportamentos inesperados caso se sintam em perigo”, conclui.

O avistamento da orca em Capão da Canoa não apenas enriquece a biodiversidade observável na região, mas também serve como um lembrete sobre a importância de respeitar os habitats naturais dos animais marinhos.