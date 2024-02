Turista é resgatado após passar 5 dias perdido em trilha em Bertioga (SP)

Um turista de 27 anos foi resgatado por equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na manhã de terça-feira, dia 30, após passar cinco dias perdido em uma trilha no núcleo de Bertioga do Parque Estadual Serra do Mar, no litoral de São Paulo.

Conforme informações da PM, o homem teve uma torção no tornozelo o que teria dificultado sua locomoção para fora do parque, mas conseguiu pedir resgate no fim da tarde de segunda-feira, 29, ao se aproximar de uma torre para obter sinal de celular.

A Polícia Militar informou que o turista, que é morador de Brasília, fez contato com o Corpo de Bombeiros por volta das 18h de segunda-feira, 29, para comunicar que se perdeu enquanto realizava uma trilha em área de serra dentro do parque, nas proximidades da Rodovia Mogi-Bertioga. O turista passou as coordenadas de onde estava, e em seguida ficou incomunicável.

Com as informações em mãos, a equipe do helicóptero Águia 12 da PM fez buscas próximas aos pontos de interesse, que se tratava de área íngreme e de densa vegetação. Já o Corpo de Bombeiros realizou infiltrações com o Grupo de Busca e Salvamento, utilizando guincho elétrico.

O turista foi localizado por volta de 10h desta terça. O resgate foi realizado com infiltrações na mata pelo Grupo de Busca e Salvamento, do 17º Grupamento de Bombeiros. O homem então foi deslocado até local de apoio, onde estavam presentes o Comando de Área e demais viaturas do Corpo de Bombeiros, que realizaram o atendimento e o encaminharam para um pronto-socorro em Mogi das Cruzes.

Turista foi multado em R$ 10 mil por acesso irregular ao parque

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado (Semil) informou ao Estadão que, após o resgate, o homem recebeu multa de R$ 10 mil por acesso irregular e desacompanhado ao parque. A pasta disse ainda que reforça, por meio da Fundação Florestal, a importância de monitores ambientais para trilhas seguras. As atividades podem ser agendadas no site www.ingressosparquespaulistas.com.br

Segundo a prefeitura de Bertioga, a região tem testemunhado “diversos incidentes envolvendo grupos de turistas que se aventuram na densa floresta da Mata Atlântica, localizada em áreas preservadas e monitoradas”. No último sábado, 27, um grupo de quatro pessoas se perdeu na mata, sendo posteriormente resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e da vigilância dos Parques Estaduais.

Queda de helicóptero

No último dia 12, a Polícia Militar de São Paulo localizou, também em área de mata, um helicóptero que estava desaparecido havia mais de dez dias após decolar do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, com destino a Ilhabela, no litoral norte do Estado. Os quatro tripulantes morreram com a queda do helicóptero.

A aeronave desaparecida foi localizada pelo helicóptero Águia 24 em uma área de mata na região de Paraibuna, entre São Paulo e Ilhabela. Segundo informações divulgadas na ocasião, o perímetro passou a ser alvo de buscas específicas da Polícia Militar após uma triangulação do sinal de antenas de celular feita pelo serviço de inteligência da Polícia Civil.