Turismo na Rocinha

A Rocinha, uma das maiores favelas da América Latina, situada em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, vem se tornando um polo de interesse para turistas tanto nacionais quanto internacionais. Em uma tentativa de promover o turismo comunitário e ao mesmo tempo fomentar o desenvolvimento social e econômico local, foi lançada a plataforma “Na Favela Turismo”. Esta iniciativa visa facilitar o acesso de visitantes à comunidade, assegurando uma experiência mais segura.

Entre as funcionalidades oferecidas pela plataforma, destacam-se o cadastro de guias turísticos locais, além do monitoramento de roteiros e a possibilidade de reservas online. Com isso, a proposta não apenas proporciona uma experiência enriquecedora para os turistas, mas também gera oportunidades de emprego e renda para os residentes da Rocinha.

A segurança dos visitantes é uma prioridade para o aplicativo, que incorpora recursos como GPS, monitoramento em tempo real e suporte técnico contínuo. Essas ferramentas são fundamentais para garantir um fluxo turístico diversificado e seguro. Renan Monteiro, idealizador do projeto, explica que “o modelo de operação assemelha-se ao dos serviços de transporte por aplicativo. Os usuários podem escolher seus guias, que são devidamente treinados em educação e ética no trânsito, além de passarem por capacitações em turismo e mototurismo”.

Além das orientações sobre a comunidade, o aplicativo planeja incluir novas rotas turísticas, experiências gastronômicas e atividades esportivas, ampliando assim as opções disponíveis para os visitantes. Parte do lucro obtido com as operações será reinvestido na Rocinha, focando na capacitação dos guias turísticos e na melhoria da infraestrutura local.

Uma das novidades da plataforma é a introdução do mototurismo, que permitirá aos visitantes explorar a região acompanhados por mototaxistas da comunidade. Claudio Sarmento, diretor da Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ), ressalta a importância dessa modalidade: “O mototurismo oferece uma forma libertadora de conhecer a cultura local. Essa iniciativa conecta os turistas ao esplendor da cidade maravilhosa enquanto proporciona uma sensação única de liberdade”.