Tuberculose: Secretária de Vigilância do Ministério da Saúde preside grupo da OMS sobre a doença

Especialistas de tuberculose do mundo todo se reúnem na sede da Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra, na 24ª reunião do Grupo de Assessoria Estratégica e Técnica para Tuberculose (Stag-TB, sigla em inglês). O evento, que ocorre de 17 a 19 de junho, tem como foco dialogar sobre os avanços da vigilância e as recomendações globais sobre a doença. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Ethel Maciel, é a primeira mulher a presidir o grupo.

Na programação estão reuniões, painéis e debates, com a participação dos membros do Stag-TB, além da sociedade civil, indústria, academia e outros especialistas. Ao final do encontro, um documento orientador será apresentado ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, com o objetivo de nortear as ações do Programa Global de Tuberculose, visando a Agenda 2030 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas e à iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para a eliminação de doenças nas Américas.

Para Ethel Maciel, o encontro é uma importante oportunidade de debater o controle da doença em nível internacional. “A tuberculose é a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo, atrás apenas da covid-19. Presidir esse grupo e colocar em pauta discussões acerca da eliminação da tuberculose é um importante avanço para a saúde global”, declara a secretária.

Durante sua agenda de reuniões e encontros na OMS, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente também participa da consulta internacional para estabelecer os critérios que serão considerados na certificação de eliminação da tuberculose como problema de saúde pública nos países.

Brasil Saudável

O Programa, inédito no mundo, tem como objetivo a eliminação de doenças e infecções determinadas socialmente, como problemas de saúde pública no Brasil, até 2030.

Sob a coordenação do Ministério da Saúde, o Programa Brasil Saudável surgiu a partir da criação do Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e Outras Doenças Determinadas Socialmente (Ciedds), e reúne outros 13 ministérios, além de parceiros estratégicos como organizações da sociedade civil.