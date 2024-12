Trump usa perdão de Biden a Hunter como defesa

Nos últimos dias, a defesa de Donald Trump apresentou um novo argumento ao tribunal de Nova York, inspirando-se na recente decisão do presidente Joe Biden de perdoar seu filho, Hunter Biden. Ao conceder uma anistia abrangente a Hunter, Biden justificou que seu filho foi “seletivamente e injustamente processado”. Essa afirmação foi utilizada pelos advogados de Trump para sustentar que o republicano também é alvo de perseguição política. Eles alegam que as acusações contra Trump, particularmente no caso envolvendo a atriz Stormy Daniels, fazem parte de um “teatro político”.

Hunter Biden havia sido condenado por mentir sobre o uso de drogas ao adquirir uma arma em 2018 e por possuí-la ilegalmente. A anistia presidencial livrou-o de acusações acumuladas ao longo de 11 anos. Por outro lado, Trump enfrenta múltiplas acusações em Nova York, onde foi condenado por falsificação de registros empresariais para encobrir pagamentos à Daniels.

A defesa de Trump argumenta que as ações contra ele são motivadas por suas opiniões políticas e pela ameaça que representa para políticos estabelecidos em Washington. Este argumento foi reforçado pelo adiamento indefinido da leitura da sentença pelo juiz Juan Merchan, permitindo a Trump evitar penalidades enquanto ocupa o cargo.

Além disso, Trump obteve vitórias judiciais em casos federais, que foram arquivados devido à política interna do Departamento de Justiça de não processar um presidente no cargo. Esses desdobramentos destacam as complexidades legais enfrentadas por Trump enquanto navega entre as funções presidenciais e suas batalhas judiciais.

A situação sublinha a tensão contínua entre a política e o sistema judiciário nos Estados Unidos, com implicações significativas para a presidência e o cenário político nacional. As alegações de perseguição política podem ressoar com os apoiadores de Trump, reforçando a polarização no país.