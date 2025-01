Trump Sinaliza Uso de Força Militar em Territórios Estratégicos

Na última terça-feira (7), o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou a possibilidade de utilizar força militar para assegurar o controle sobre o Canal do Panamá e a Groenlândia. Durante uma coletiva de imprensa, Trump justificou essa posição ao afirmar que a manutenção da soberania americana sobre essas regiões é crucial para a segurança nacional.

Em resposta a questionamentos sobre se poderia garantir a ausência de coerção militar ou econômica em sua abordagem para esses territórios, Trump foi categórico: “Não, não posso garantir nenhum desses dois. Mas posso afirmar que precisamos deles para nossa segurança econômica”.

A declaração coincide com uma visita de assessores e conselheiros à Groenlândia, incluindo Donald Trump Jr., e reflete uma postura expansionista do novo governo. Trump tem reiterado seu interesse em transformar o Canadá em um estado americano, ao que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, respondeu categoricamente que “não há chance alguma” de isso ocorrer.

Além disso, Trump insinuou a possibilidade de implementar tarifas sobre a Dinamarca caso o país se opusesse à sua proposta de aquisição da Groenlândia, um território autônomo sob domínio dinamarquês. O primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, reafirmou que a ilha não está à venda e destacou em seu discurso de Ano-Novo que a luta pela independência é uma questão interna. “Nosso futuro e a luta pela independência são nossos negócios”, enfatizou Egede.

Durante sua chegada à capital groenlandesa, Nuuk, Donald Trump Jr. manifestou seu entusiasmo pela visita ao dizer à emissora local KNR: “Estamos muito felizes por estar aqui. Viemos como turistas para conhecer este lugar incrível”. Ele também enviou saudações em nome de seu pai aos habitantes locais.

A comitiva que acompanha Trump Jr. inclui Sergio Gor, novo diretor do Gabinete de Pessoal Presidencial, James Blair, vice-chefe de gabinete para assuntos legislativos e públicos, além do ativista político conservador Charlie Kirk. Em suas declarações, Trump Jr. expressou sua empolgação por explorar a Groenlândia durante sua estadia na região.

Trump também manifestou desejos de alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América, elogiando a sonoridade do novo nome proposto. Além disso, ele reafirmou sua intenção de estabelecer tarifas consideráveis sobre o comércio com México e Canadá.

Até o momento, as autoridades do Panamá e do México não comentaram as declarações do presidente eleito. O presidente panamenho, José Raúl Mulino, já havia rejeitado anteriormente qualquer ideia de devolver o controle do canal aos Estados Unidos; os EUA mantiveram a administração do canal até 1999, quando transferiram o controle ao Panamá conforme acordos estabelecidos na década de 1970 durante o governo de Jimmy Carter.