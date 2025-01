Meta aposta em Dana White, do UFC, para alinhar estratégias à administração Trump

A Meta, empresa responsável por plataformas como Facebook e Instagram, anunciou a inclusão de Dana White em seu conselho de administração, destacando um movimento estratégico que busca alinhar a companhia com as diretrizes da nova administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Dana White: apoio político e parcerias estratégicas

Dana White, figura emblemática no mundo das artes marciais mistas e um conhecido defensor de Trump, já havia demonstrado seu apoio ao ex-presidente desde a campanha de 2016. Com sua recente atuação na convenção do Partido Republicano, onde proferiu um discurso enérgico em favor de Trump, White consolidou sua posição como um dos principais aliados do presidente na corrida eleitoral de 2024.

Além de sua relação política, White e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, compartilham interesses pessoais no setor de esportes, o que pode facilitar uma colaboração frutífera entre ambos. O executivo já consultou Zuckerberg sobre inovações tecnológicas, incluindo a aplicação de inteligência artificial para otimizar os rankings do UFC.

Mudanças estratégicas na administração da Meta

A movimentação para integrar White ao conselho é parte de um plano mais amplo da Meta para se posicionar politicamente durante a administração Trump. Recentemente, a empresa anunciou a nomeação de Joel Kaplan como novo diretor de assuntos globais, substituindo Nick Clegg. Kaplan é uma figura com forte histórico republicano e já exerceu funções significativas na Casa Branca sob o governo de George W. Bush.

Por sua vez, Nick Clegg, que ocupou a posição anterior e era conhecido por ser uma voz pública nos esforços da Meta em políticas públicas, anunciou que estará deixando o cargo para explorar novas oportunidades após concluir sua transição.

Na mesma linha de reestruturação política, a Meta fez contribuições financeiras ao comitê de posse de Trump no valor de um milhão de dólares. Além disso, Zuckerberg teve um encontro notável com Trump em Mar-a-Lago no mês passado.

Após enfrentar críticas contínuas por parte dos republicanos sobre alegações de censura a vozes conservadoras nas plataformas da empresa, Zuckerberg tem adotado uma postura mais conciliatória em relação a Trump. Em julho deste ano, ele elogiou o ex-presidente como (“incrível”) e fez menção à pressão que a administração Biden teria exercido sobre a Meta para remover conteúdos considerados desinformação durante a pandemia de Covid-19.