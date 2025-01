Trump Revoga Ordem de 1965 e Reestrutura Políticas de Contratação no Governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a revogação de uma ordem executiva histórica datada de 1965, que proibia a discriminação por cor, raça, sexo e nacionalidade nas contratações realizadas pelo governo federal.

Na visão do presidente, a contratação com foco na diversidade representa um “perigo” que, segundo ele, é “degradante e imoral”. A nova diretriz, intitulada “Acabando Com A Discriminação Ilegal e Restaurando a Oportunidade Baseada no Mérito”, foi divulgada no dia 21 e reflete uma postura crítica em relação aos programas de diversidade.

Trump reconheceu a importância das leis de direitos civis estabelecidas nos anos 60, mas argumentou que as iniciativas de contratação diversificada contrariam os princípios dessas normas. A ordem revogada foi criada dois anos após o emblemático discurso de Martin Luther King Jr., durante a Marcha em Washington por Emprego e Liberdade, em agosto de 1963. Nesse evento, King proferiu o célebre discurso “Eu Tenho Um Sonho” para uma audiência de aproximadamente 250 mil pessoas e posteriormente se reuniu com o então presidente Lyndon B. Johnson.

A ordem executiva 11246, instituída por Johnson em 1965 sob o título “Oportunidade Igual de Emprego”, estabelecia que as empresas contratadas pelo governo não poderiam discriminar candidatos com base em cor, raça, sexo, nacionalidade, religião, orientação sexual ou identidade de gênero. Essa regulamentação visava assegurar oportunidades iguais para todos os cidadãos.

Atualmente, Trump determinou a licença remunerada para todos os contratados do governo envolvidos em programas de diversidade como parte de sua estratégia para eliminar essas práticas na administração pública. O presidente enfatizou que as contratações governamentais devem ser fundamentadas unicamente no mérito.

A nova ordem executiva também orienta agências federais a suspender a promoção da diversidade em seus ambientes de trabalho. “As políticas ilegais de DEI [Diversidade, Equidade e Inclusão] e DEIA [Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade] não apenas infringem as nossas leis federais de direitos civis, mas também comprometem a unidade nacional ao negar e deslegitimar os valores americanos fundamentais relacionados ao trabalho árduo e à realização pessoal”, afirmou Trump. Ele acrescentou que os cidadãos trabalhadores merecem ter acesso às mesmas oportunidades sem serem discriminados com base em sua identidade racial ou gênero.