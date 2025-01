Trump responsabiliza políticas de diversidade por acidente aéreo

Na recente coletiva de imprensa, o ex-presidente Donald Trump responsabilizou administrações democratas e as políticas de diversidade implementadas na Administração Federal de Aviação (FAA) pelo acidente envolvendo um jato da American Airlines e um helicóptero militar nas proximidades de Washington. No entanto, as circunstâncias exatas do incidente permanecem indefinidas, e Trump não apresentou provas que fundamentem suas afirmações.

Confira o momento do acidente:

URGENTE: avião de passageiros da American Airlines ACABOU DE CAIR em Washington, capital dos EUA. pic.twitter.com/vHWeimbjZQ — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) January 30, 2025

Durante suas declarações, Trump direcionou críticas a figuras proeminentes do Partido Democrata, como Barack Obama, Joe Biden e Pete Buttigieg, que foi o primeiro secretário de transportes abertamente gay nos Estados Unidos. “Ele é um desastre”, comentou Trump sobre Buttigieg, insinuando que o secretário sob a administração Biden teria levado a FAA a um colapso devido às suas iniciativas de diversidade.

Acusações infundadas e críticas a Pete Buttigieg

Em resposta a essas alegações, Buttigieg desqualificou os comentários de Trump como “desprezíveis”. Em uma postagem nas redes sociais, ele argumentou que o ex-presidente deveria focar em liderar em vez de disseminar desinformação durante momentos críticos. Buttigieg destacou que, sob sua supervisão, não houve registro de mortes em acidentes com voos comerciais.

Além disso, Buttigieg enfatizou que Trump atualmente tem autoridade sobre os militares e a FAA e criticou sua decisão de demitir ou suspender funcionários chave responsáveis pela segurança aérea. “É momento do presidente demonstrar uma liderança verdadeira e esclarecer suas intenções para prevenir ocorrências futuras”, concluiu.

Quando questionado sobre como poderia associar as contratações diversificadas à causa do acidente sem esclarecimentos dos investigadores, Trump se defendeu dizendo: “Porque eu tenho bom senso”. Ele também mencionou que certas funções exigem “o mais alto nível de genialidade”.

Responsabilidade pelos pilotos e a investigação em andamento

O ex-presidente também atribuiu responsabilidade aos pilotos do helicóptero militar que se envolveu na colisão com o jato comercial, resultando na morte dos três militares a bordo do helicóptero e das 64 pessoas no voo da American Airlines.

Áudios registrados durante a ocorrência revelaram que um controlador aéreo havia alertado inicialmente o piloto do helicóptero sobre a presença do jato e posteriormente orientou-o a manobrar atrás da aeronave enquanto esta realizava o pouso. Essa comunicação será investigada à medida que as investigações sobre o acidente prosseguem.