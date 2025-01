Acidente em Washington pode ser o mais letal na cidade em 43 anos

Autoridades dos Estados Unidos disseram nesta quinta-feira (30) não esperar mais encontrar sobreviventes entre as 67 potenciais vítimas da colisão de um helicóptero do Exército americano com um avião da American Airlines na noite da véspera.

O veículo militar carregava 3 pessoas, e a aeronave comercial, 64, sendo 60 passageiros e 4 tripulantes.

Se as mortes de todos forem confirmadas, este será o acidente aéreo mais letal a ocorrer em Washington em 43 anos.

O episódio que ocupa o primeiro lugar na lista também aconteceu no inverno no hemisfério Norte.

Em 13 de janeiro de 1982, um avião da Air Florida bateu em uma ponte sobre o Potomac e caiu, matando 78 pessoas – 74 estavam na aeronave, e as outras 4, em automóveis que atravessavam a ponte naquele momento.

Daquela vez, porém, houve 5 sobreviventes, 4 passageiros e 1 tripulante que foram resgatados do gélido rio Potomac.

Segundo o jornal The Washington Post, as investigações apontaram que naquele caso o acidente foi causado por uma série de erros do piloto, que não estava acostumado a voar em temperaturas tão baixas – uma nevasca ocorrida antes da decolagem tinha levado o aeroporto a interromper as operações até as 12h.

O último grande acidente letal envolvendo um avião comercial em todo os EUA tinha ocorrido em 2009, quando todas as 49 pessoas a bordo de um voo da Colgan Air morreram após a queda da aeronave no estado de Nova York. Uma pessoa no solo também foi morta no solo.