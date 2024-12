American Airlines interrompe voos nos EUA devido a problemas técnicos

Na manhã desta terça-feira, 24 de dezembro, a American Airlines anunciou a suspensão de todos os seus voos nos Estados Unidos devido a um “problema técnico” que afetou suas operações. A interrupção foi comunicada através de uma postagem na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, onde a companhia se comprometeu a retomar os serviços assim que a situação fosse normalizada.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA confirmou que a empresa havia solicitado a paralisação de todos os seus voos. O comunicado gerou preocupação entre os passageiros e profissionais da aviação, visto que a interrupção impacta significativamente os planos de viagem durante o período festivo.

Às 9h40, as ações da American Airlines registraram uma queda de 3% no pré-mercado da bolsa de valores de Nova York, refletindo as preocupações do mercado diante do incidente. A companhia aérea não forneceu detalhes específicos sobre a natureza do problema técnico nem uma estimativa de tempo para a resolução.

Os passageiros afetados estão sendo orientados a consultar o site da American Airlines ou entrar em contato com o atendimento ao cliente para obter informações sobre possíveis reacomodações e políticas de reembolso.