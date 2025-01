Trump pode ser a chave para revitalizar o bolsonarismo no Brasil?

Em meio a um clima de expectativa e esperança entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a posse de Donald Trump nos Estados Unidos se torna um evento simbólico para o bolsonarismo. Embora Bolsonaro tenha expressado entusiasmo ao ser convidado para a cerimônia, sua presença será impossível devido à retenção de seu passaporte pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em razão de investigações que o envolvem.

Bolsonarismo busca revitalização com Trump no poder

Uma delegação composta por cerca de 30 políticos alinhados a Bolsonaro, incluindo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, estará em Washington para marcar presença na posse do novo presidente americano. Para muitos apoiadores de Bolsonaro, a ascensão de Trump representa uma oportunidade de revitalização em um momento crítico, em que o ex-presidente enfrenta reveses políticos.

Desde sua derrota nas eleições presidenciais de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva e a consequente inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro tornou-se alvo de múltiplas investigações. Defensores do ex-presidente alegam que essas ações são parte de uma perseguição política orquestrada por adversários.

A chegada de Trump ao poder é vista como um alento pelos bolsonaristas. Especialistas consultados apontam que o evento está sendo interpretado como uma chance de reverter o quadro atual e reenergizar o movimento conservador no Brasil. Alguns esperam que Trump e sua equipe ofereçam apoio a Bolsonaro e pressionem por mudanças no cenário político e judiciário brasileiro.

Impacto conservador na política latino-americana

A relação histórica entre Bolsonaro e Trump, marcada por discursos nacionalistas e críticas às instituições democráticas, serve como base para a cooperação entre movimentos conservadores na América Latina. Outros líderes da região, como Javier Milei da Argentina, também estão presentes em Washington para fortalecer laços com Trump e criar um contrapeso às iniciativas progressistas no Brasil.

No entanto, analistas alertam sobre o ceticismo em relação aos impactos dessa aliança. A dinâmica política e econômica pode ser influenciada, especialmente nas disputas envolvendo grandes empresas tecnológicas americanas e regulamentações brasileiras. Apesar do otimismo entre aliados de Bolsonaro, a vitória de Trump dificilmente reverterá a inelegibilidade do ex-presidente brasileiro.

Enquanto Bolsonaro acompanha os eventos pela televisão, seus apoiadores consideram a posse de Trump crucial para fortalecer o movimento conservador e manter viva a possibilidade de um retorno político.