Trump Nomeia Elon Musk para Liderar Reformas do DOGE e Agitar Governo Americano

Na terça-feira (12), o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou a criação do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), designando Elon Musk e Vivek Ramaswamy para liderá-lo. O objetivo é implementar reformas estruturais e erradicar desperdícios nos gastos anuais de US$ 6,5 trilhões do governo. A escolha de Musk, apoiador de longa data de Trump e defensor da criptomoeda Dogecoin, levanta questões sobre potenciais conflitos de interesse devido ao envolvimento de suas empresas com setores governamentais.

O anúncio reflete a intenção de Trump de adotar uma abordagem empresarial para o governo, comparando o projeto ao “projeto Manhattan” em termos de inovação e impacto. O DOGE, cuja função exata ainda não está clara, deverá operar externamente ao governo e propor cortes aos departamentos existentes.

Além disso, Trump indicou Pete Hegseth para o Departamento de Defesa. Hegseth, apresentador da Fox News e veterano da Guarda Nacional, é uma escolha não convencional devido à sua limitada experiência em cargos públicos. Contudo, sua lealdade a Trump e alinhamento com a política “America First” foram determinantes para sua nomeação.

A indicação de John Ratcliffe como diretor da CIA também foi anunciada. Ratcliffe já ocupou o cargo no primeiro governo Trump e enfrenta críticas por supostamente manipular informações confidenciais para favorecer os republicanos. Sua confirmação depende agora do Senado, onde os republicanos detêm maioria.

Essas nomeações destacam a estratégia de Trump de recompensar aliados leais enquanto busca reformar estruturas governamentais com foco em eficiência. As mudanças propostas prometem agitar o cenário político americano, embora detalhes operacionais ainda precisem ser esclarecidos para entender completamente seu impacto.