Trump ironiza sobre visita a local de colisão aérea em Washington após tragédia

Na quinta-feira, 30 de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indagado sobre uma possível visita ao local onde ocorreu a colisão entre um jato comercial e um helicóptero militar nas proximidades do aeroporto Ronald Reagan, em Washington. Em resposta, Trump fez uma declaração irônica: “Você quer que eu nade?”.

O presidente estava na Casa Branca, assinando documentos, quando a questão foi levantada por jornalistas. Ele se mostrou cético quanto à ideia de visitar o local do acidente.

A colisão aconteceu na noite de quarta-feira, 29 de março, quando um avião da American Airlines colidiu com um helicóptero militar Sikorsky H-60 Black Hawk sobre o rio Potomac. O incidente ocorreu a aproximadamente seis quilômetros do centro da capital americana.

De acordo com informações da companhia aérea, o jato transportava 60 passageiros e quatro membros da tripulação. O helicóptero, pertencente ao Exército dos EUA e baseado em Fort Belvoir, na Virgínia, estava realizando um voo de treinamento com três soldados a bordo.

As operações de resgate foram intensas durante a madrugada. O chefe do Corpo de Bombeiros de Washington, John Donelly, relatou que cerca de 300 socorristas participaram da busca por vítimas, utilizando diversos barcos e helicópteros.

No entanto, na manhã de quinta-feira, Donelly informou que as equipes não encontraram sobreviventes e que a operação mudaria seu foco para a recuperação de corpos. Até aquele momento, 27 vítimas haviam sido recuperadas do avião e uma do helicóptero.

Com um total potencial de 67 mortos, este acidente é considerado a mais grave colisão aérea na história recente da capital americana desde o trágico evento ocorrido em 13 de janeiro de 1982. Naquele incidente, um avião da Air Florida colidiu com uma ponte sobre o Potomac, resultando na morte de 78 pessoas.

Trump foi notificado sobre o acidente aproximadamente duas horas após sua ocorrência. Em um pronunciamento oficial divulgado pela Casa Branca, ele expressou gratidão aos socorristas envolvidos nas operações de resgate e afirmou que estava acompanhando a situação atentamente.

Além disso, o presidente fez comentários sobre o acidente em sua plataforma social Truth Social. Ele questionou as circunstâncias que levaram à colisão, afirmando que o avião estava em uma rota normal de aproximação ao aeroporto e criticou a atuação do controle de tráfego aéreo durante o incidente.

Trump também levantou suspeitas sobre os controladores de tráfego aéreo em uma coletiva à imprensa na quinta-feira. Ele insinuou que a qualidade do trabalho desses profissionais poderia ter sido comprometida devido às políticas de diversidade implementadas pela FAA durante as administrações anteriores de Barack Obama e Joe Biden.