Acidente Aéreo em Washington Deixa 64 Mortos, Incluindo Patinadores Artísticos

Na noite de quarta-feira, 29, um trágico acidente aéreo ocorreu quando um avião caiu no rio Potomac, em Washington, resultando na perda de 64 vidas a bordo. Entre os passageiros, encontrava-se uma equipe de patinadores artísticos que retornava de um acampamento realizado após o campeonato nacional da modalidade, que ocorreu em Wichita, Kansas.

De acordo com informações divulgadas por autoridades esportivas dos Estados Unidos, após horas de operações de busca, a expectativa de encontrar sobreviventes era baixa. Até o momento, pelo menos 30 corpos foram recuperados das águas do rio.

Ainda não houve confirmação oficial sobre o número exato de patinadores presentes no voo. Entretanto, fontes da imprensa russa indicaram que entre os ocupantes estavam três ex-atletas russos e outros eram filhos de emigrantes russos nos Estados Unidos.

Entre os patinadores mencionados estariam Ievgenia Chichkova e Vadim Naumov, campeões mundiais casados, que atuavam como treinadores do filho Maxim e supostamente acompanhavam-no na viagem. O Kremlin reconheceu a presença de cidadãos russos entre as vítimas e expressou condolências às famílias afetadas, embora não tenha detalhado o número exato.

Spencer Lane, um dos patinadores com 26 anos, compartilhou uma foto no Instagram mostrando a vista da janela do avião pouco antes do acidente. Ele havia registrado momentos do acampamento que se seguiu à competição, encerrada no domingo anterior ao desastre.

No contexto internacional, o público presente no Campeonato Europeu de Patinação Artística, realizado em Tallinn, Estônia, prestou homenagem aos envolvidos na tragédia com um minuto de silêncio durante o evento nesta quinta-feira.