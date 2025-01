Aeronave Comercial Colide com Helicóptero e Cai no Rio Potomac em Washington

Na noite de quarta-feira, 29 de novembro, um grave acidente aéreo envolvendo uma aeronave comercial e um helicóptero ocorreu nas proximidades do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, D.C. A colisão resultou na queda do avião no Rio Potomac, levando a uma situação alarmante com 60 passageiros a bordo.

A aeronave em questão é um Bombardier CRJ700, operado pela American Airlines. O voo partiu da cidade de Kansas e estava se aproximando de seu destino final em Washington quando ocorreu o incidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento do impacto entre o avião e um helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk, conhecido por ser utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O choque foi seguido por uma explosão que intensificou a gravidade da situação.

Agora: l Avião de passageiros da American Airlines colide com um helicóptero e cai em Washington, nos EUA a 6km da casa branca pic.twitter.com/bmWT1l001p — Nikael (@Nikael50968393) January 30, 2025

As autoridades locais estão investigando as causas do acidente e avaliando os danos e possíveis vítimas. Este evento levanta questões sobre a segurança da aviação civil e a coordenação no espaço aéreo próximo a áreas urbanas movimentadas.

Os serviços de emergência foram rapidamente acionados para realizar operações de resgate no local da queda. Até o momento, informações sobre o estado dos ocupantes da aeronave e do helicóptero ainda não foram divulgadas oficialmente.