Trump critica Taylor Swift após vaias durante o Super Bowl

No último domingo (9), durante o Super Bowl, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez comentários irônicos sobre a cantora pop Taylor Swift, que foi vaiada por parte da plateia enquanto assistia ao jogo no Caesars Superdome. A partida, que culminou na vitória do Philadelphia Eagles sobre o Kansas City Chiefs com um placar de 40 a 22, também marcou a presença de Trump, tornando-o o primeiro presidente em exercício a comparecer ao evento.

Após deixar o estádio logo após o intervalo, Trump recorreu às redes sociais para comentar sobre a situação enfrentada por Swift, que estava lá em apoio ao namorado Travis Kelce, jogador dos Chiefs. Ao ver a artista sendo vaiada quando apareceu no telão, Trump postou em sua plataforma Truth Social: “A única que teve uma noite mais difícil do que o Kansas City Chiefs foi Taylor Swift. Ela foi vaiada no estádio. MAGA (Make America Great Again) é muito implacável!”.

Recepção dividida no estádio marca presença de Trump e Swift

O presidente republicano também compartilhou uma publicação de outra conta que evidenciava a diferença na recepção recebida por ele e pela cantora durante o evento. Enquanto Swift enfrentava vaias, Trump foi recebido com aplausos quando sua imagem apareceu no telão durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos.

É relevante notar que Taylor Swift é uma das principais figuras do mundo das celebridades a manifestar seu apoio à candidata democrata Kamala Harris nas próximas eleições. Essa aliança política não passou despercebida por Trump, que já havia expressado descontentamento com a artista em publicações anteriores, incluindo um comentário contundente na Truth Social: “Odeio Taylor Swift”.