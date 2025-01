Trump critica resposta aos incêndios em Los Angeles e desafia autoridades locais

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou os responsáveis por combater os incêndios em Los Angeles de incompetentes e questionou o motivo de o fogo ainda não ter sido extinto na cidade californiana.

“Os incêndios ainda estão se alastrando em L.A.”, escreveu Trump em sua rede, a Truth Social, neste domingo (12). “Os políticos incompetentes não têm ideia de como apagá-los.” E prosseguiu. “Milhares de casas magníficas se foram, e muitas outras logo serão perdidas. Há morte por todo lugar. Esta é uma das piores catástrofes da história do nosso país. Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles?”, questionou o republicano, sem mencionar nenhum agente pelo nome.

Os incêndios já mataram pelo menos 16 pessoas, deslocaram 150 mil moradores e destruíram mais de 12 mil estruturas, como casas, igrejas e empresas, segundo autoridades estaduais.

Com seus comentários, Trump renovou uma antiga disputa com o democrata Gavin Newsom, governador da Califórnia, que por sua vez acusou o futuro presidente de politizar os incêndios.

No sexta-feira (10), Newsom e autoridades da região de Los Angeles chamaram Trump para ver de perto a devastação, encontrar-se com as vítimas, avaliar a devastação e se juntar a eles para agradecer aos socorristas. O convite, que o escritório do governador disse ter sido enviado por email à equipe do republicano, não teve resposta disse Newsom neste sábado (11).

De acordo com o jornal Los Angeles Times, Newsom deu uma resposta ácida quando questionado se esperava que Trump respondesse ao convite. “Ele é um presidente americano eleito. Eu esperaria que qualquer líder do mundo livre, a pessoa mais poderosa nos EUA, respeitasse os apelos de 40 milhões de americanos que vivem no estado da Califórnia“, disse. “[Que respeitasse] Centenas de milhares de pessoas que ainda estão afastadas de suas casas e o esforço de recuperação que inclui, no momento, cães farejadores de cadáveres para procurar restos humanos, para estar aqui para o povo americano em um momento de emergência e de recuperação.“

Mas as críticas não vêm apenas de Trump. A velocidade e intensidade das chamas que assolam Los Angeles têm gerado perguntas e questionamentos sobre a preparação do estado. Os hidrantes ficaram sem água em Pacific Palisades, bairro devastado por um dos cinco incêndios ativos na região, enquanto a escassez também dificultou o trabalho dos bombeiros em outros locais.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, em viagem pré-programada ao exterior quando o fogo teve início, teve que lidar com questionamentos sobre isso e também responder se houve aviso adequado sobre a probabilidade de incêndios durante a resposta inicial.

Apesar dos esforços dos bombeiros, o incêndio de Pacific Palisades continuou avançando para leste, em direção à inestimável coleção do museu de arte Getty Center, e para o norte, em direção ao densamente povoado Vale de San Fernando.

Segundo o Los Angeles Times, uma ação aérea com jatos de água impede que chamas invadam áreas como Brentwood e Encino, mas os perigosos ventos estão se aproximando da região. Os bombeiros fizeram mais progressos na contenção dos incêndios de Eaton e Palisades durante a noite, mas o incêndio de Palisades avançou cerca de 4 km².