Trump ataca governador e politiza tragédia dos incêndios na Califórnia

A uma semana de assumir a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump responsabilizou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, pelos incêndios florestais que devastaram o estado, deslocando mais de 150 mil pessoas.

Em sua plataforma de redes sociais, Trump chamou Newsom de incompetente e sugeriu sua renúncia. “Uma das melhores partes dos Estados Unidos está queimando até o chão. Isso é tudo culpa dele!!!” escreveu o ex-presidente.

Trump também alegou que as políticas ambientais de Newsom, como a preservação de espécies ameaçadas, prejudicaram a capacidade de combate ao fogo, criando escassez de água. O governador rebateu, chamando as acusações de fantasiosas e convidando Trump para visitar a Califórnia e ouvir as vítimas da tragédia.

Falhas no combate às chamas geram investigação

Enquanto a tensão política aumenta, investigações independentes foram anunciadas para apurar falhas no combate aos incêndios, incluindo relatos de hidrantes secos em Pacific Palisades devido à manutenção de reservatórios.

Paralelamente, Trump criticou o presidente Joe Biden, alegando que a Fema está sem recursos. Contudo, verificadores de fatos confirmaram que Biden aprovou US$ 27 bilhões para o fundo de emergências em dezembro.

Com a transição presidencial iminente, governadores democratas, como Newsom, demonstram preocupação sobre o suporte federal no enfrentamento de crises, intensificando a polarização política nos Estados Unidos.