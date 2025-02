Trump anuncia possíveis tarifas sobre automóveis para abril

Na última sexta-feira, o presidente Donald Trump reiterou sua postura em relação às tarifas comerciais, afirmando que a imposição de impostos sobre automóveis poderá ocorrer em 2 de abril. Esta declaração foi feita durante uma sessão de assinatura de decreto no Salão Oval, um dia após seus assessores entregarem relatórios detalhando opções para taxas de importação. A intenção do presidente é promover uma reestruturação do comércio global.

“Talvez por volta de 2 de abril”, afirmou Trump ao ser questionado sobre a aplicação das tarifas automotivas. Ele acrescentou que, em sua visão, as tarifas poderiam ter entrado em vigor em 1º de abril, mas decidiu postergar para o dia seguinte.

Esta declaração faz parte de uma série de iniciativas comerciais que Trump tem apresentado desde seu retorno ao cargo em 20 de janeiro. Desde então, o presidente já implementou uma tarifa de 10% sobre todas as importações provenientes da China e anunciou tarifas de 25% sobre produtos mexicanos e não energéticos do Canadá, embora estas últimas tenham sido adiadas por um mês. Além disso, foi definida uma data inicial de 12 de março para a aplicação de tarifas semelhantes sobre todo o aço e alumínio importados.

Na quinta-feira anterior, Trump havia instruído sua equipe econômica a desenvolver estratégias para implementar tarifas recíprocas contra todos os países que taxam produtos norte-americanos. Essas ações têm como objetivo, segundo o presidente, equilibrar a competitividade dos produtos dos EUA no mercado internacional e revitalizar um setor industrial que enfrenta desafios há anos.

No entanto, essas decisões têm gerado incertezas entre empresários e suscitado descontentamento entre aliados tradicionais dos Estados Unidos. Economistas e consumidores também expressam preocupações quanto à possibilidade de um aumento na inflação como consequência dessas políticas tarifárias.

Embora tenha se mostrado firme em suas intenções com relação às tarifas automotivas, Trump não forneceu mais detalhes antes de viajar para sua propriedade na Flórida para o fim de semana. O tratamento desigual das exportações automotivas americanas nos mercados internacionais é uma questão que sempre ressoou fortemente com o presidente.