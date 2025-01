Trudeau responde a Trump: “nunca, jamais, o Canadá fará parte dos Estados Unidos”

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, respondeu firmemente a uma declaração feita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu que o Canadá deveria se juntar aos EUA. A resposta de Trudeau ocorreu nas redes sociais, onde enfatizou que “nunca, jamais, o Canadá fará parte dos Estados Unidos”. Essa troca de declarações se deu após Trump afirmar em sua plataforma Truth Social que muitos canadenses desejariam ser o 51º estado americano.

A polêmica começou quando Trump insinuou que a renúncia de Trudeau estava relacionada a déficits e subsídios que os Estados Unidos suportam para manter a relação com o Canadá. “Justin Trudeau sabia disso, e renunciou”, afirmou Trump, ao criticar o que considera um fardo econômico imposto pelos canadenses.

Trudeau, por sua vez, reafirmou a importância da parceria entre os dois países, destacando os benefícios mútuos que trabalhadores e comunidades obtêm dessa relação comercial e de segurança. Ele deixou claro que não há perspectiva de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos.

No dia 6 de fevereiro, Justin Trudeau anunciou sua intenção de renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Canadá, mas permanecerá no cargo até que um novo líder seja escolhido. Em um comunicado oficial, ele expressou: “Pretendo renunciar como líder do partido e como primeiro-ministro depois que o partido selecionar um novo líder“, decisão comunicada à sua família na noite anterior.

A escolha do novo líder do Partido Liberal foi solicitada ao presidente da legenda. Trudeau sublinhou que o país enfrenta um momento crítico no cenário mundial e ressaltou a necessidade de um governo estável capaz de lidar com os desafios apresentados pela administração Trump nos próximos quatro anos.

Desde sua ascensão ao poder em 2015, Justin Trudeau tem sido uma figura central na política canadense. Sua renúncia abre espaço para novos pedidos por uma eleição rápida, visando garantir uma liderança sólida durante este período conturbado.