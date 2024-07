TRT 15 abre vagas de estágio para estudantes universitários

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE e o Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região- TRT 15 abriram processo seletivo de estágio para estudantes do nível superior em diversas cidades do Estado São Paulo. As oportunidades são destinadas aos estudantes que cursam Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, entre outros. Para se candidatar às vagas é necessário se inscrever gratuitamente no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/12287/detalhe até às 12h do dia 15/07/2024 e realizar as duas fases: inscrição e prova online.

Os aprovados e contratados para as vagas receberão bolsa auxílio no valor de R$ 1.500,00 por mês (jornada 30h semanais), além de R$10,00 de auxílio transporte por dia estagiado.