Trilha do “México Pra Baixo” reúne pérolas do cancioneiro latino em São Paulo

Com público crescente a cada ano, o bloco México Pra Baixo prepara-se para seu sétimo desfile, em grande estilo. No sábado de pré-carnaval, dia 22 de fevereiro, a partir das 13h, uma alegria sem fim surgirá na Rua Antônio Bicudo, em Pinheiros, e logo se espalhará pelo bairro. Mas de onde vem essa intensa chama que incendeia tantos corações e outras partes do corpo de uma multidão cada vez maior desde o primeiro desfile, em 2017?

A resposta é simples: da mistura. Se é divertido, cult, kitsh, diverso, deslocado, verdadeiro (ou quase!), intenso, livre, de bom coração, desesperado e desbocado, tem lugar sob o imenso sombrero da latinidade. É amor à primeira vista que arrebata centenas e centenas de fãs. Uma multitud formada por inúmeras e simpatissíssimas Frida Kahlos, Tietas, Shakiras, Gretchens, Marias do Bairro, Sandra Rosas, Chapolins e Mariachis que se entregam de corpo, alma e glitter à arrebatadora mistura de lambada e cumbia, axé e reggaeton, merengue e frevo, salsa e samba e tantas outras calientes levadas que enchem de vida e drama o continente e as novelas que tanto amamos.

O som, comandado pelo DJ e um dos fundadores do bloco Rodrigo Montesano, é apaixonadamente fiel a este conceito, indo muito além da mistura do Brasil com o Egito. O energético e desavergonhado set-list inclui pérolas inesquecíveis de gente como Los del Rio (“Macarena”), Luis Fonsi (“Despacito”), Sidney Magal (“Sandra Rosa Madalena”), Rouge (“Ragatanga / Aserejé”), Thalia (“Piel Morena”), Caetano Veloso (“A Luz de Tieta”), Kings of Regueton (“La Gasolina”), Ricky Martin (“María”), Pepeu Gomes (“Sexy Iemanjá”) e Kaoma (“Lambada”), entre muitas outras joias do cancioneiro mais tropical do planeta. “É dessa brincadeira, desse encontro de latinidade com brasilidade, ambas com intensas raízes africanas, que surge essa alma de festa tropical, de sol e praia, com um jeitão retrô que lembra as trilhas das novelas das sete dos anos 90. Ao mesmo tempo, uma musicalidade absolutamente atual, uma vez que a música latina está no topo, como um dos estilos mais ouvidos atualmente em todo o mundo”, afirma Rodrigo.

O cofundador do bloco Felipe Ebone observa que “este sétimo desfile ratifica o importante papel do México Pra Baixo no pré-carnaval paulistano, anunciando e abrindo a folia na cidade, com um público fiel, que sempre se emociona com a alegria e a intensidade da música brasileira e afro-caribenha”. Para falar desse encontro de apaixonados pela música, a produtora musical Jamute, patrocinadora oficial, com quase 100 prêmios em Cannes, produziu uma trilha original para o bloco. “Na Jamute, conectamos ideias criativas aos sentimentos das pessoas de forma sensorial. A proposta musical do México Pra Baixo é original, irreverente e a gente se complementa como o limão e o sal à tequila”, afirma James Feeler, CEO da Jamute.

Os organizadores do bloco México Pra Baixo orientam o público para observar o horário de finalização da folia (19h), em respeito aos moradores da área, e para usar copos reutilizáveis e fazer o correto descarte de resíduos, em pontos de coleta espalhados pelo percurso, que terá auxílio de uma equipe de limpeza dedicada. No mais, só se entregar sem economia e sem vergonha mesmo aos mais que profundos e ensolarados prazeres da paixão.

Bloco México Pra Baixo

Desfile: sábado de pré-Carnaval, 22 de fevereiro de 2025, das 13h às 19h

Concentração: Rua Antônio Bicudo, 304, Pinheiros, São Paulo

IG:@mexicoprabaixo

FB: @mexicoprabaixo