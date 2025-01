Sesc Casa Verde tem curso, oficina e cortejos de Carnaval em fevereiro

A partir de 01 de fevereiro, a oficina Ateliê de Carnaval, com Alcione Barreto, promove encontros temáticos para que o público libere a criatividade e aprenda a produzir acessórios originais para aproveitar o Carnaval de forma divertida e autêntica. Nos encontros, serão ensinadas a criação de tiaras com aplicações diversas, confecção de ombreiras decoradas, produção de peças com uso de penas e a customização de roupas com uso de técnicas de macramê.

No dia 06 de fevereiro inicia o curso Carnaval: da história até a fantasia, com Alcione Barreto, que propõe uma imersão na história do Carnaval, desde suas origens até a criação das Escolas de Samba. Durante as quintas-feiras do mês, entre teoria e encontros práticos, os participantes explorarão cada etapa de um desfile, incluindo enredo, fantasias e carros alegóricos, e aplicarão esse conhecimento na confecção de uma fantasia própria.

Projeto Fãs de Farra

Fãs de Farra promove apresentações de bandas de fanfarras, criando uma atmosfera festiva, privilegiando a música brasileira e muita diversão em cortejos pela Unidade aos sábados, a partir das 16h.

Em fevereiro, o projeto abre o mês com a apresentação do Bloco de Pífanos, grupo que traz a rica tradição das bandas de pífano do sertão nordestino. No dia 08, Cornucópia Desvairada chega na Casa apresentando a diversidade cultural de São Paulo com repertório que inclui versões instrumentais de gêneros como coco, carimbó, forró, maracatu, samba e axé, além de composições próprias. A Mzcejà Tåbëbo Orquestra diversifica o projeto com inspiração nas bandas de metais dos Bálcãs e influências de canções tradicionais ciganas, jazz manouche e klezmer, gênero musical judaico, no dia 15. Fechando o mês, no dia 22, a Unidos do Swing apresenta sua pesquisa sobre as conexões entre o carnaval brasileiro e o Mardi Gras, de New Orleans (EUA), misturando jazz de rua com ritmos brasileiros, como maracatu, swing jazz, blues e baião.

Serviço

Ateliê de Carnaval, com Alcione Barreto

01 a 22/2. Sábados, 10h30 às 13h30

Local: Sala 1

Grátis. Retirada de senha 15 minutos antes

A partir de 15 anos

Carnaval: da história até a fantasia, com Alcione Barreto

06 a 27/2. Quintas-feiras, 10h30 às 13h30

Local: Sala 1

Inscrições a partir de 29/01 pelo aplicativo Credencial Sesc SP. Valores: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia); R$ 12,00 (credencial plena).

A partir de 15 anos

Fãs de Farra

01/2: Bloco de Pífanos

08/2: Cornucópia Desvairada

15/2: Mzcejà Tåbëbo Orquestra

22/2: Unidos do Swing

Sábados, às 16h

Local: Cortejo pela Unidade

Grátis

Livre

Sesc Casa Verde

Horários de funcionamento: terça a sexta-feira, 10h às 19h; sábados, domingos e feriados, 10h às 18h

Endereço: Avenida Casa Verde, 327, São Paulo – SP

Bilheteria: terça a sexta, 10h às 18h30; sábados, domingos e feriados, 10h às 17h30.

Bicicletário: necessário uso de corrente e cadeado. 28 vagas.

Estacionamento: entrada pela Rua Soror Angélica, 751. Valores: Credencial Plena: R$ 17,00 (primeiras 3 horas) e R$ 3,00 por hora a mais. Outros: R$ 25,00 (primeiras 3 horas) e R$ 4,00 por hora a mais.