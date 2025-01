Destaques do Sesc Verão 2025 Fevereiro 1

O Bike Trial é considerado uma versão artística do esporte sobre duas rodas. A modalidade nasceu na Catalunha (Espanha) e combina habilidade, equilíbrio, técnica e coragem na ultrapassagem de obstáculos naturais e/ou artificiais, sem colocar os pés no chão. Nessa atividade o público será convidado a assistir uma apresentação esportiva da modalidade.

Com o tema “Segue o Jogo!”, o Sesc Verão celebra 30 anos de contínuo incentivo à prática de esportes e atividades físicas ao longo da vida. Desta maneira, a programação visa priorizar o convívio social, a inclusão e a diversidade, tendo como foco não apenas inspirar um estilo de vida ativo, mas também promover experiências duradouras que estimulem todas as pessoas a incorporarem o esporte em suas rotinas.

Hidroanimação

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

aulas abertas com ritmos, movimentos, jogos e brincadeiras recreativas. Uma experiência dinâmica que promove interação e diversão para todos!.

De 4/1 a 30/3, sábados e domingos, das 11h às 11h30.

Piscina.

Grátis. Obs: somente com credencial e exame dermatológico válido.



Recreação Aquática

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Ações lúdicas com brincadeiras, jogos e esportes aquáticos, promovendo diversão e interação entre os participantes..

De 4/1 a 30/3, sábados e domingos, das 14h30 às 15h30.

Piscina.

Vagas Limitadas. Grátis. Obs: somente com credencial e exame dermatológico válido.



Yoga Integral

Com Katia Maciel

Vivências de Yoga Integral , atividade que busca a união de tudo que representa estarmos vivos: da respiração com a atenção , do descanso com o movimento, do equilíbrio com força, sentar, deitar, ficar em pé, brincar, sentir, meditar, tudo isto com respeito e cuidado aos limites e condições individuais

De 2 a 23/2, domingo, das 10h às 11h.

Tenda.

Vagas Limitadas. Senhas uma hora antes da atividade! Grátis!



Esporte de Campo

Vivencie esportes e jogos adaptados para o campo, como flag football, beisebol, frisbee, softball, badminton, entre outros.

De 28 a 31/1, terça a sexta, das 15h às 16h.

Gramado | Grátis.

A partir de 5 anos.



Trans no Corre

Com coletivo trans no Corre

Bate-papo sobre gênero, sexualidade e a acessibilidade de pessoas transgênero à cultura esportiva, seguido de uma aula aberta de corrida.

Dias 28 3 30/1, terça e quinta, 19h às 21h.

Galpão.

Vagas Limitadas.

Grátis.



Lambaeróbica

Com Terra da Alegria

A prática desenvolve resistência cardiovascular e cardiorrespiratória, além de explorar a versatilidade de ritmos como pagode, axé, arrocha e outros.

Dias 29 e 31//1, quarta e sexta, das 19h às 21h.

Galpão.

Grátis

Técnicas de relaxamento

Com Cátia de Oliveira

Práticas Corporais Terapêuticas que ajudam a aliviar as tensões musculares de forma natural e consciente, ativando o processo fisiológico de distensão e contração muscular que irá ajudar a promover um bem-estar, melhorando a qualidade de vida.

De 01 a 22/02, Sábados, das 10h às 11h

Tenda

Vagas Limitadas. Senhas 30 minutos antes da atividade