Tricampeão brasileiro de kart estreia na Turismo Nacional

A temporada 2025 da Turismo Nacional terá no grid a presença de um multicampeão brasileiro de kart. Murilo Fiore vai estrear na categoria e será um dos pilotos da GS Sports. O paranaense de 27 anos disputará a categoria B e vai guiar o Chevrolet New Onix #25, trazendo como objetivo lutar por mais um título nacional, o seu primeiro correndo de carros.

Natural de Campo Mourão (PR), Murilo Fiore tem em sua estante uma vasta galeria de troféus. Em 2024, o piloto faturou o título do Campeonato Brasileiro de Kart pela terceira vez e a segunda taça de campeão da Copa Brasil.

Em meio à sua jornada de sucesso no kartismo, Fiore estreou em 2023 correndo de carro na HB20 Racing Cup, onde se destacou logo de cara. Agora, em 2025, parte para seu maior desafio nos autódromos, para medir forças com grandes nomes da Turismo Nacional nos principais circuitos do automobilismo brasileiro.

Uma nova história

Murilo vibrou com a chance de entrar na categoria dos carros mais vendidos do Brasil pela equipe liderada pelo piloto Gui Sirtoli e destacou o novo momento na sua carreira. “Este ano começo uma nova história na minha trajetória. Correr na Turismo Nacional é uma enorme oportunidade. E fazer parte da GS Sports, com o Gui Sirtoli e todo o time, é uma garantia que teremos um bom suporte durante toda a temporada. Nosso maior objetivo é vencer o campeonato na categoria B”, disse.

Sirtoli exaltou a carreira vencedora de Fiore e reitera a confiança em poder ver seu novo piloto entre os postulantes ao título ao longo da temporada. “O Murilo Fiore é um baita piloto, que vem para engrandecer ainda mais o projeto da GS Sports na Turismo Nacional. Multicampeão brasileiro de kart, ele é muito talentoso e capaz, e vamos fazer de tudo para lutarmos juntos pelo título da categoria B nesta temporada”, concluiu.

A Turismo Nacional abre a temporada 2025 no fim de semana de 23 de março no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.