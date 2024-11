Tributo ao Nirvana retorna ao Brasil para tour histórica com Orquestra Sinfônica

Depois de passar por cidades icônicas como Barcelona, Madrid, Londres, Lisboa, México, Argentina e Uruguai, chegou a vez do Brasil receber o tão aguardado “Tribute of Nirvana”, um espetáculo único e inédito no mundo.

O Seattle Supersonics, maior banda tributo ao Nirvana do mundo, retorna ao país para uma turnê épica com a imponente Orquestra Sinfônica Villa Lobos, sob a regência do maestro Adriano Machado, celebrando os 30 anos sem Kurt Cobain.

Não se trata de um cover ou tributo, mas uma experiência única e jamais vista, que promete levar o público a uma viagem emocionante e inesquecível ao legado da lendária banda de Seattle.

O Brasil teve o privilégio de receber, no ano passado, esse projeto que encantou plateias de norte a sul. Após uma recepção carinhosa e muitos pedidos dos fãs, o retorno ao país tornou-se uma realidade.

Mas, tamanha expectativa para a tour não é para menos. Imagine um dos encontros mais surpreendentes da história da música: Kurt Cobain, com sua voz marcante e carregada de emoção, quebrando o silêncio com riffs poderosos na guitarra; Krist Novoselic, com seu baixo vibrante, tecendo uma fundação sólida; e Dave Grohl, com sua bateria explosiva, ecoando como um trovão no horizonte.

Agora, imagine esse trio icônico sendo envolvido pelas notas suaves e poderosas de uma orquestra sinfônica, com violinos e violoncelos trazendo uma profundidade emocional, enquanto os sopros adicionam camadas de intensidade.

Seattle Supersonics e Orquestra Sinfônica Villa Lobos é uma combinação que leva o grunge a novos patamares, transformando clássicos do Nirvana em uma experiência sensorial completa, algo que só poderia ser descrito como épico.

Com características idênticas, inclusive, com todas as semelhanças audiovisuais da banda de Seattle, sucesso nos anos 90, o Seattle Supersonics impacta, impressiona e emociona.

Juntando isso à regência de Adriano Machado, um maestro respeitado internacionalmente, não apenas pela sua técnica, mas pela habilidade em transformar a música sinfônica em uma experiência acessível e cativante, eleva este espetáculo a um novo patamar. Sua orquestra, aclamada por fundir o mundo clássico com o pop, rock e até heavy metal, tem tudo para surpreender o público ao trazer uma profundidade emocional rara para os clássicos do Nirvana.

Com apresentações nas principais cidades brasileiras, banda e orquestra prometem uma experiência única, onde os maiores sucessos do Nirvana, incluindo os icônicos lados B, serão apresentados em um espetáculo que mescla o puro rock n’ roll com a sofisticação de arranjos sinfônicos.

O espetáculo terá duração de aproximadamente duas horas, homenageando o ícone mundial Kurt Cobain e a banda Nirvana, tocando os maiores sucessos.

No setlist, não faltarão: “In Bloom”, “Drain You”, “About a Girl”, “Love Buzz”, “Floyd The Barber”, “Molly Lips”, “School”, “Aneurysm”, “Territorial Pissings”, entre outras. É claro que “Smells Like a Teen Spirit” também estará presente. Ou seja, será um espetáculo inteiro baseado nas versões originais dos discos do Nirvana, com arranjos sinfônicos especiais criados pelo maestro Adriano Machado.

Os fãs brasileiros terão a oportunidade de conferir em várias cidades:Trata-se de uma celebração exclusiva e inovadora ao legado de uma das maiores bandas de rock da história, destinada a emocionar e cativar fãs de todas as gerações. Não perca a oportunidade de viver essa experiência e prepare-se para fazer parte de um momento histórico que ficará marcado para sempre na memória dos amantes do rock.

SERVIÇOS – TOUR BRASIL TRIBUTE OF NIRVANA – SEATTLE SUPERSONICS E ORQUESTRA SINFÔNICA VILLA LOBOS

17/10 (quinta-feira) – Ribeirão Preto

Local: Hard Rock Café

Mais informações e venda de ingressos: https:/showpass.com.br/evento/1471/nirvana

18/10 (sexta-feira) – Porto Alegre

Local: Araújo Vianna

Mais informações e venda de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/97521/d/274034

19/10 (sábado) – São Paulo

Local: Terra SP

Mais informações e venda de ingressos: https:/showpass.com.br/evento/1473/nirvana

20/10 (domingo) – Santo André

Local: Sabto Rock

Mais informações e venda de ingressos: https:/showpass.com.br/evento/1472/nirvana

24/10 (quinta-feira) – Florianópolis

Local: John Bull

Mais informações e venda de ingressos: https:/showpass.com.br/evento/1474/nirvana

25/10 (sexta-feira) – Curitiba

Local: Tork Hall

Mais informações e venda de ingressos: https:/showpass.com.br/evento/1485/nirvana

26/10 (sábado) – Brasília

Local: Toinha

Mais informações e venda de ingressos: https:/showpass.com.br/evento/1486/nirvana

27/10 (domingo) – Rio de Janeiro

Local: Vivo Rio,

Mais informações e venda de ingressos:https:/showpass.com.br/evento/1484/nirvana

03/11 (domingo) – Salvador

Local: Concha Acústica

Abertura de vendas em breve. Link com todas as cidades da tour: https://linktr.ee/tributonirvana

Obs.:

Em todos os shows a forma de pagamento e eventuais opções de parcelamento dependerão do local e poderão ser verificados diretamente no site de compra de ingressos informados.

Acompanhe todas as novidades pelo o instagram: @ssupersonics

Site com link de compra de todas as praças: https://linktr.ee/tributonirvana