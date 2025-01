Três regiões de SP recebem as Carretas de Mamografia em janeiro

O programa de Carretas de Mamografia, uma ação conjunta do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Estado da Saúde (SES), dará início a seus atendimentos nas cidades de São Bernardo do Campo, Jacupiranga e Andradina a partir do dia 21 de janeiro. Essa iniciativa visa beneficiar as mulheres residentes nessas localidades.

O projeto intitulado Mulheres de Peito tem como objetivo principal promover o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer de mama, oferecendo exames gratuitos para mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos. Para realizar o exame, basta apresentar um documento de identidade (RG) e o cartão do SUS. Já as pacientes com idades entre 35 e 49 anos ou acima dos 70 devem portar, além dos documentos mencionados, um pedido médico.

As Carretas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, disponibilizando até 50 senhas diárias. Nos sábados, o atendimento ocorrerá das 8h ao meio-dia, exceto em feriados, com a distribuição de até 25 senhas para mulheres. É importante destacar que a entrega das senhas se dará por ordem de chegada.

Caso sejam identificadas alterações nos exames realizados, as pacientes serão encaminhadas para serviços especializados do SUS, onde poderão acessar exames complementares ou tratamentos necessários.

Essas Carretas fazem parte do Programa Mulheres de Peito e desempenham um papel vital na prevenção do câncer de mama. Entre janeiro e dezembro de 2024, mais de 34 mil mamografias foram realizadas nas carretas que atenderam 66 municípios no Estado de São Paulo.

Para saber mais sobre o itinerário das carretas, os interessados podem acessar as informações pelo site e aplicativo do Poupatempo, disponíveis tanto para Android quanto para iOS.

Além disso, mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos têm a opção de agendar seus exames sem a necessidade de um pedido médico, podendo realizar esse procedimento gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O agendamento pode ser feito através do telefone 0800 779 0000, onde as consultas são organizadas por meio do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Informações sobre as Carretas de Mamografia

São Bernardo do Campo

Data: De 21 de janeiro a 1º de fevereiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Kennedy – 1.155 – Jardim do Mar – CEP: 09726-263 – São Bernardo do Campo-SP

Jacupiranga

Data: De 21 de janeiro a 1º de fevereiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – CEP: 11940-000 – Jacupiranga-SP

Andradina

Data: De 21 de janeiro a 1º de fevereiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade – Centro – CEP: 16901-004 – Andradina-SP