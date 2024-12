Tratamento inovador para asma grave terá cobertura no SUS

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), anunciou nessa segunda-feira, 16, a incorporação da terapia Dupixent® (dupilumabe), da farmacêutica Sanofi, para o tratamento da asma grave com fenótipo alérgico em pessoas a partir dos 6 anos de idade no SUS. Entre 2014 e 2021, houve um aumento de 14% na mortalidade por asma no Brasil, ou seja, aproximadamente 2 mil pessoas morrem por asma anualmente no país.

A asma grave é uma condição respiratória crônica caracterizada por crises frequentes e intensas, mesmo com o uso adequado e otimizado dos tratamentos inalatórios. Ao contrário da sua forma leve, em que os sintomas podem ser controlados com broncodilatadores e corticoides inalatórios, a asma grave exige acompanhamento médico constante e tratamentos mais complexos para controlar a inflamação das vias aéreas.

A asma alérgica grave pode comprometer significativamente a qualidade de vida do paciente, limitando atividades cotidianas e aumentando o risco de hospitalizações, sendo a 4° causa de internações no Sistema Único de Saúde.

A doença atinge aproximadamente 20 milhões de brasileiros incluindo crianças e adultos, de acordo com o Ministério da Saúde. E, embora haja uma melhora na compreensão da sociedade sobre a asma e os desafios enfrentados pelos pacientes, uma parcela dessas pessoas não contam com uma opção de tratamento mais individualizado para seu perfil. Por isso, a inclusão de novas opções terapêuticas pode revolucionar o manejo da asma grave, proporcionando alternativas para casos que não respondem aos tratamentos convencionais.