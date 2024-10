Três linhas de ônibus de Diadema terão alteração no itinerário neste final de semana

A Prefeitura de Diadema informa que três linhas de ônibus municipais terão seus itinerários alterados no sábado e no domingo, dias 26 e 27 de outubro. As mudanças são necessárias em decorrência de esquema especial para a segurança do segundo turno da eleição municipal e visam impedir a circulação de veículos no perímetro do Cartório Eleitoral. As linhas 33ED, 34ED e 23DP terão seus itinerários alterados.

A linha 33ED deixará de passar, no percurso sentido Terminal Diadema, pela Avenida Sete de Setembro e pelas ruas General Rondon e Manoel da Nóbrega. O restante do itinerário estará mantido. Já as linhas 34ED e 23DP não circularão na Avenida Sete de Setembro e nas Ruas Castro Alves, General Rondon e Manoel da Nóbrega, também no percurso sentido Terminal Diadema.

As alterações serão realizadas entre 10h e 17 horas no dia 26 de outubro e das 15h às 20 horas no dia 27 de outubro. A interdição será no lado ímpar da avenida Sete de Setembro, esquina com a rua Prof. Evandro Caiafa Esquivel, até a rua General Rondon, na esquina com a rua Manoel da Nóbrega.