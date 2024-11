Três indivíduos foram detidos por suspeita de envolvimento na morte de Liam Payne

A polícia da Argentina deteve três indivíduos sob suspeita de envolvimento na trágica morte do cantor britânico Liam Payne, ex-integrante da famosa banda One Direction. O artista, que tinha 31 anos, faleceu em outubro após uma queda fatal do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

As acusações formais contra os suspeitos incluem “abandono de pessoa seguido de morte” e “fornecimento e facilitação de entorpecentes”, conforme declarado pelo promotor Andres Esteban Madrea, e divulgado pelo canal de notícias Sky News. Entre os detidos, está uma pessoa que acompanhava Payne regularmente durante sua estadia na capital argentina, um funcionário do hotel e um terceiro suspeito de ser o fornecedor das substâncias ilícitas.

Resultados de exames toxicológicos revelaram a presença de cocaína, crack e outras drogas no organismo do cantor no momento de sua morte. A investigação em curso envolveu a análise meticulosa de mais de 800 horas de gravações de câmeras de segurança e estradas, além da avaliação dos conteúdos encontrados no celular pessoal de Payne.

De acordo com o comunicado oficial, Payne encontrava-se em um estado alterado de consciência ou com percepção diminuída quando sofreu a queda, eliminando a hipótese de intenção deliberada de autoagressão ou envolvimento direto de terceiros em seu falecimento. A autópsia confirmou que a causa da morte foi devido a politraumatismos e hemorragias internas e externas.

Durante as buscas realizadas no quarto ocupado por Payne, as autoridades apreenderam bebidas alcoólicas e medicamentos como clonazepam, utilizado para tratar condições como epilepsia e transtornos de ansiedade. Este incidente lança luz sobre a complexa situação que culminou na morte precoce do talentoso artista britânico.