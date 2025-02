Três estações da CPTM recebem ações em prol do ‘Fevereiro Roxo e Laranja’

Durante o mês de fevereiro, a CPTM vem realizando diversas ações em apoio as Campanhas de Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja, que visam conscientizar a população sobre doenças crônicas; como: Alzheimer, Lúpus, Fibromialgia e Leucemia. As atividades são realizadas em parceria com as instituições de ensino Grau Técnico e Proz Educação, que oferecem serviços gratuitos aos passageiros.

Nesta semana, a ação acontece na Estação Guarulhos-Cecap no domingo (23/02), na quarta (26/02) e na sexta-feira (28/02); na Estação Guaianases na segunda-feira (24/02); e na Estação Jardim Helena-Vila Mara, também na quarta-feira (26/02).

Os serviços oferecidos as pessoas serão: aferição de pressão arterial e teste de glicemia (sem limites de atendimentos) e serão realizadas ações de orientação sobre prevenção de doenças crônicas (Alzheimer, Lúpus, Fibromialgia e Leucemia).

Serviço

Campanha: Fevereiro Roxo e Laranja

Data: Domingo (23/02)

Local: Estação Guarulhos – Cecap, Linha 13-Jade

Horário: 10h às 14h

Data: Segunda-feira (24/02)

Local: Estação Guaianases, Linha 11-Coral

Horários: 13h às 16h e 19h às 22h

Data: Quarta-feira (26/02)

Local: Estação Jardim Helena – Vila Mara, Linha 12-Safira

Horário: 19h às 22h

Data: Quarta-feira (26/02)

Local: Estação Guarulhos – Cecap, Linha 13-Jade

Horários: 09h às 12h, 13h às 16h e 19h às 22h

Data: Sexta-feira (28/02)

Local: Estação Guarulhos – Cecap, Linha 13-Jade

Horários: 09h às 12h e 13h às 16h