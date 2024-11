Trens natalinos da VLI, com Papai Noel a bordo, percorrerão trechos da FCA em cidades brasileiras

O final de ano se aproxima e os trens natalinos com as locomotivas da VLI estão prontos para celebrar a magia do Natal em mais de 30 municípios distribuídos ao longo de trechos da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). As composições serão enfeitadas e iluminadas para transportar o Papai Noel, que descerá em diversas cidades para cumprimentar todos que estarão à sua espera.

Os primeiros passeios do Bom Velhinho de trem estão marcados para acontecer no dia 29/11, às 18h30, na cidade de São João-del-Rei (MG), e, mais tarde, no mesmo dia, em Tiradentes (MG), às 19h30. Até as vésperas do Natal, ele percorrerá outras localidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Goiás.

Equipes da companhia, com o apoio das administrações municipais, por meio de seus órgãos de trânsito, reforçarão a segurança ao longo do trajeto da locomotiva, para garantir uma diversão segura a todos. Durante as passagens dos trens natalinos, a dica é manter distância segura da via férrea e verificar o local adequado para registro de fotos.

Programação

Os trens natalinos da VLI percorrerão diversas cidades ao longo de novembro e dezembro, trazendo magia e encantamento às comunidades por onde passam.

As apresentações começarão em Minas Gerais, com paradas em São João- del-Rei e Tiradentes nos dias 29/11, 6/12, 13/12 e 20/12, às 18h30 e às 19h30, respectivamente. Em 30/11, o trem estará em Uberaba às 18h30. No dia 03/12, passará por Goiandira (GO) às 18h30, Catalão (GO) às 20h30 e Divinópolis (MG) às 19h30. Já no dia 04/12, as cidades contempladas serão Carmo do Cajuru (MG) e Ribeirão Preto (SP), ambas às 19h.

Em 05/12, as apresentações acontecerão em Itaúna (MG), Pires do Rio (GO) e Casa Branca (SP), todas às 18h30. Águas da Prata (SP) receberá o trem no dia 06/12, às 18h30, seguida por São João da Boa Vista (SP) no dia 07/12, às 18h30, Perdões (MG) às 19h, Ribeirão Vermelho (MG) às 20h30 e Lavras (MG) às 22h30. No dia 10/12, o trem estará em Mateus Leme (MG) às 19h e, posteriormente, em Patrocínio (MG), com horário em definição.

Em 11/12, as cidades de Contagem (MG), às 19h, e Ibiá (MG), em horário a ser definido, serão contempladas. No dia 12/12, Bambuí (MG) receberá o trem às 19h. No dia 13/12, os trens visitarão Arcos (MG) e Montes Claros (MG), ambos às 19h. No estado da Bahia, as apresentações começam em Alagoinhas no dia 14/12, às 19h, e seguem para Brumado no dia 16/12, às 19h, Santaluz no dia 17/12, às 19h, Iaçu e Simões Filho no dia 19/12, ambas às 19h. O encerramento será em Barra Mansa (RJ) no dia 20/12, às 19h.

As datas e horários podem sofrer ajustes por questões operacionais e/ou climáticas.

Para mais informações: Link