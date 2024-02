Trem Intercidades até Campinas será o mais rápido do Brasil

O Trem Intercidades – Eixo Norte (TIC), que irá ligar São Paulo a Campinas, será o mais rápido do Brasil. A velocidade média alcançará 95 km/h e o trem percorrerá um trajeto de 101 quilômetros, que inclui a cidade de Jundiaí. Os veículos que vão operar a nova linha podem alcançar a velocidade máxima de 140 km/h. Será o primeiro trem de média velocidade do país. O leilão do TIC está marcado para o próximo dia 29. O projeto dá a largada para uma série de 13 concessões previstas para este ano em São Paulo.

A alta velocidade permitirá que o trajeto São Paulo, que partirá da estação Barra Funda, a Campinas seja realizado em 64 minutos.

Destaque nacional

Com isso, o TIC São Paulo-Campinas se destaca nacionalmente e não só regionalmente. Para se ter uma ideia, ele será quase quatro vezes mais rápido que o trem que liga as cidades de Curitiba a Morretes, no Paraná. O trem percorre esse trajeto a uma velocidade média de 25 km/h em cerca de quatro horas.

Padrão internacional

O modelo de trem intercidades já é conhecido mundialmente. O trajeto entre Londres e Birmingham, na Inglaterra, por exemplo, tem cerca de 163 quilômetros. O trem que o percorre atinge uma velocidade média de cerca de 80 km/h.

O circuito Lisoba-Porto é outro trajeto europeu conhecido. Ainda assim, o TIC São Paulo Campinas será mais rápido. O trem entre essas duas famosas cidades portuguesas percorre o trajeto a uma velocidade média de 72 km/h.

Sobre o TIC São Paulo-Campinas

A concessão do TIC será feita no modelo público-privada. O projeto faz parte dos mais de R$ 90 bilhões a serem investidos em mobilidade urbana no Estado de São Paulo.

Cada trem poderá levar até 860 passageiros e o teto da tarifa foi estipulado em R$ 64 para o trem expresso que fará a ligação sem paradas entre São Paulo e Campinas.

Além do TIC São Paulo-Campinas, o estado também contará com o TIM (Trem Intermetropolitano) que ligará Jundiaí a Campinas. Esse trajeto possui 44 quilômetros e será percorrido em cinco estações.

O projeto também prevê a requalificação da linha 7-rubi da CPTM, entre as estações Jundiaí e Palmeiras Barra-Funda.

Todo o conjunto de intervenções vai demandar investimentos de R$ 13,5 bilhões, oriundos de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a empresa vencedora do leilão. A projeção é que as obras dos três serviços sejam concluídas até 2031.