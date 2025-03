TRE-SP redistribui eleitorado em cartórios de Santo André e Sorocaba

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) vai redistribuir parte do eleitorado dos municípios de Santo André e Sorocaba para aumentar a eficiência dos serviços prestados à população e facilitar a organização das eleições futuras. As mudanças, aprovadas pelo Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão efetivadas na próxima segunda (24). A alteração é administrativa e não requer o comparecimento do eleitor a nenhum cartório nem a solicitação de procedimentos adicionais.

Em Santo André, o cadastro dos eleitores dos bairros Vila Tibiriçá e Vila Lutécia será transferido da 383ª Zona Eleitoral para a 307ª ZE, cartório que também receberá dois locais de votação situados na localidade Vila Suíça, a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) João de Deus e a Escola Estadual José Brancaglione. Os locais de votação abrigam 26 seções e somam 10.203 votantes. Já em Sorocaba, a modificação envolve apenas a transferência do cadastro eleitoral do bairro da Vila Jacutinga da 271ª Zona Eleitoral para a 356ª ZE.

Para os moradores de Vila Tibiriçá e Vila Lutécia, em Santo André, e Vila Jacutinga, em Sorocaba, a movimentação permite que eles escolham um local de votação mais próximo de suas residências. Na Vila Suíça, em Santo André, os dois locais de votação não serão modificados, só passarão a ser vinculados a uma outra zona eleitoral, no caso a 356ª ZE.

Para viabilizar a mudança, o sistema de agendamento para atendimento presencial ficará suspenso nas zonas eleitorais de Santo André na segunda (24). Quem precisar de serviços presenciais da Justiça Eleitoral será atendido por ordem de chegada na sede centralizada dos cartórios, na Avenida Firestone, 1.635, bairro Casa Branca. No entanto, operações como emissão do 1º título ou revisão de dados não serão realizadas para eleitores cadastrados nas 307ª e 383ª ZEs. As demais zonas eleitorais da cidade — 156ª, 263ª, 264ª e 306ª — funcionam normalmente. O agendamento prévio para atendimento presencial será retomado na terça (25).

Em Sorocaba, o atendimento ocorrerá normalmente na segunda (24), inclusive com agendamento de horário pela internet, porque não haverá transferência de local de votação entre as zonas eleitorais envolvidas. A cidade também possui uma sede centralizada da Justiça Eleitoral, que funciona na Praça da Maçonaria, s/n, bairro Jardim Paulistano.

Dúvidas sobre o atendimento podem ser esclarecidas pelo número 148 (Central de Atendimento ao Eleitor). As alterações previstas na Resolução TRE-SP nº 659/2024 podem ser consultadas na página sobre a redistribuição do eleitorado.

Zonas eleitorais envolvidas Mudanças implementadas Da 383ª ZE para a 307ª ZE (Santo André) Remanejamento do cadastro de eleitores dos bairros Vila Tibiriçá e Vila Lutécia e transferência de dois locais de votação da Vila Suíça Da 271ª ZE para a 356ª ZE (Sorocaba) Remanejamento do cadastro de eleitores da Vila Jacutinga