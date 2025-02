Transit 2026: mais tecnologia, mais segurança e mais opções

Como anunciado na Fenatran, em novembro do ano passado, a linha 2026 da Transit chega às concessionárias Ford, com previsão das primeiras entregas a partir de março. A van está mais equipada, com recursos que buscam ampliar a segurança, a eficiência e a produtividade. As novidades incluem a arquitetura eletrônica, o painel digital, a central multimídia e os sistemas de assistência ao motorista. Além de duas novas versões com rodado simples, furgão e vidrada, a van agora oferece dois anos de garantia, sem limite de quilometragem. Todas as novidades da linha são focadas no cliente comercial, para aumentar a produtividade e reduzir o custo operacional do veículo – estratégia que tem embalado o crescimento da Ford no segmento. “A divisão de veículos comerciais da Ford América do Sul começou a operar em 2021 e atualmente responde por 21% das vendas da marca na região. No Brasil, o crescimento foi de cerca de 40% em 2024, com mais de 7 mil unidades. Com a nova Transit, o objetivo é continuar crescendo na participação de mercado”, comemora Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

A nova Transit conta com uma maior gama de opções para o mercado, com 22 modelos das opções chassi, furgão, minibus e elétrica, que permitem mais de 60 configurações para vários tipos de aplicação. A Transit chassi tem as configurações curta ou longa (PBT de 3,5 a 4,7 toneladas), com transmissão manual. A Transit furgão tem as variantes de 10,7 e 12,4 metros cúbicos e cargo (PBT de 3,5 a 4,0 toneladas), manuais ou automáticas. A Transit minibus oferece versões de 15 ou 18 lugares e as vidradas curta ou longa (PBT de 4,1 a 4,6 toneladas), manuais ou automáticas. Já a elétrica E-Transit em as opções chassi e os furgões de 9,5, 10,7, 11,0, 12,4 e 15,1 metros cúbicos (PBT de 3,5 a 4,2 toneladas).

Externamente, a Transit 2026 exibe o novo logo “Ford” na dianteira e a assinatura “Transit” na traseira. Mas a principal mudança é no interior. A nova arquitetura eletrônica, oito vezes mais rápida, aumenta a capacidade de gerenciamento de todos os módulos do veículo, tornando a conectividade e os diagnósticos mais rápidos. Ela possibilita ainda atualizações “over-the-air” para futuros aperfeiçoamentos. A Transit ganhou também painel de instrumentos colorido de 8 polegadas – conforme a Ford, o maior do segmento. A central multimídia Sync 4 com tela de 12 polegadas de série em todos os modelos permite ao motorista fazer ajustes no ar-condicionado, nos modos de condução e nas configurações do veículo diretamente na tela, além de oferecer conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay.

Todos os modelos da linha estão mais equipados. A Transit chassi traz retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, farol de neblina, piloto automático, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital e alarme perimetral, com preço a partir de R$ 282.900. A linha traz também duas novas versões com rodado simples: a furgão cargo, com PBT de até quatro toneladas, e a vidrada longa, que pode ser usada em transporte-executivo para 18 passageiros ou van escolar com 29 lugares. O rodado simples é uma opção que, em determinadas aplicações, amplia o aproveitamento de espaço e reduz os custos com pneus e pedágio.

A Transit minibus ganhou sistema de monitoramento de ponto cego, espelhos com rebatimento elétrico, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital e alarme perimetral, e mantém o piloto automático adaptativo, a frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre, o sistema de manutenção na faixa, a câmera de ré, os faróis de neblina, o sensor de estacionamento dianteiro, o farol alto automático, o sensor de chuva, o alerta de colisão e o estribo elétrico automático, por R$ 354.900. Essa mesma lista de equipamentos é oferecida na Transit furgão, que custa a partir de R$ 297.900. Já a E-Transit tem preço sob consulta. Como oferta de lançamento, a nova Transit conta com condições exclusivas de financiamento, desde taxa zero até prazos de 60 meses, com entrada reduzida e carência. A linha oferece duas opções de cores, Branco Oxford e Prata Lunar, as mais procuradas pelo mercado, por facilitar o processo de modificação e a revenda.

O motor 2.0 EcoBlue diesel da nova Transit, com potência de 165 cavalos e torque de 39,7 kgfm tem turbo de geometria variável e a correia banhada em óleo, que contribuem para o baixo nível de ruído e aumento da durabilidade. De acordo com a Ford, as duas opções de transmissão, manual de 6 e automática de 10 velocidades, já foram testadas e aprovadas em outros modelos da marca, rodando milhões de quilômetros em aplicações severas. Há também os quatro modos de condução – “Normal”, “Eco”, “Escorregadio” e “Rebocar/Transportar” –, que otimizam o desempenho em diferentes tipos de uso. A transmissão automática, com conversor de torque, foi especialmente calibrada junto com a tração traseira e o sistema auto start-stop, único na categoria, para entregar eficiência no dia a dia.

Os modelos a diesel da Transite têm garantia de 24 meses, sem limite de quilometragem, e a garantia da E-Transit continua sendo de três anos ou 100 mil quilômetros. Outra novidade é o sistema de monitoramento inteligente da vida útil do óleo (5W30), que indica o momento ideal para troca, junto com as revisões a cada 20 mil quilômetros ou 12 meses. “A Transit tem conectividade embarcada de fábrica sem custo adicional, que reduz o risco de paradas inesperadas, outra vantagem para o cliente”, destaca Daniel Santos, gerente de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul.