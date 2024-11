Fenatran, Caravana de Natal e Inovações no Setor de Transportes: O Mercado em Movimento

A vigésima quarta edição da Fenatran bateu recordes ao receber 74 mil visitantes e ultrapassar R$ 15 bilhões em negócios. Segundo levantamento feito pela RX do Brasil, empresa organizadora do evento, o resultado da maior feira para o transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina superou os R$ 9,5 bilhões de faturamento da edição de 2022. Em relação aos participantes de outros 53 países, passaram pelos pavilhões do São Paulo Expo mais de duas mil pessoas, sendo em sua maioria do Mercosul (Argentina, Uruguai, Chile e Peru). As montadoras aproveitaram o evento, que ocorreu de 4 a 8 de novembro, em São Paulo, para apresentar suas novas tecnologias voltadas para redução de emissões. A próxima edição está confirmada para o período de 9 a 13 de novembro de 2026.

Marketing festivo

Caminhão Volkswagen Meteor 29.530 da Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil

(Divulgação)

A Volkswagen Caminhões e Ônibus marca presença pela segunda vez na “Caravana de Natal” da Coca-Cola FEMSA Brasil, de 13 de novembro a 23 de dezembro. Com o mote “Desperte o Papai Noel que há em Você”, a caravana percorrerá 15 municípios a mais do que em 2023, e para atender às localidades, serão utilizados dois comboios este ano, com oito caminhões Volkswagen. Quem puxará a caravana são os caminhões Meteor 28.480, Meteor 29.530 e Constellation 25.480. A primeira caravana, formada por três caminhões, iniciou sua rota no dia 13 de novembro, em Chapecó (SC), e seguirá por 50 cidades até encerrar o seu trajeto em Ponta Grossa (PR). Já a segunda, composta por cinco veículos, parte de Campinas (SP), em 19 de novembro, e percorrerá 35 municípios até finalizar em Curitiba e São José dos Pinhais (PR). Ao todo, 85 municípios, em sete Estados, receberão o desfile, com mais de 62 milhões de pessoas sendo agraciadas. Datas e percursos detalhados podem ser conferidos no site https://natal.coca-cola.com.br/

Força nacionalizada

Caminhão articulado Volvo CE A45G

(Divulgação)

A Volvo Construction Equipment aumentou seu portfólio de máquinas produzidas no Brasil. A marca nacionalizou a produção do caminhão articulado A45G no complexo de Pederneiras, interior do Estado de São Paulo. Maior caminhão articulado fabricado pela Volvo no país, o A45G é direcionado para empresas que precisam de veículos articulados com carga útil de 41 toneladas. É recomendado para operações de mineração, construção pesada e outras que necessitam de máquinas potentes e de grande produtividade, levando mais carga por ciclo. Cerca de 80% dos caminhões articulados produzidos pela Volvo no Brasil são exportados para os Estados Unidos, um dos maiores mercados desse tipo de equipamento. A produção no Brasil é resultado de um projeto para moldar a capacidade de produção ao novo modelo, garantindo o conteúdo local de componentes. Os recursos para a nacionalização fazem parte do montante de R$ 1,5 bilhão em investimentos feitos pelo Grupo Volvo no Brasil no período 2023/2025.

Mais biodiesel nos tanques

Tanque de caminhão com 24% de biodiesel da Vibra

(Divulgação)

O primeiro enchimento de combustível dos modelos produzidos pela Volkswagen Caminhões e Ônibus na fábrica de Resende, no sul do Estado do Rio de Janeiro, terá 24% de biodiesel fornecido pela Vibra. Esse combustível contém 10% de diesel renovável (HVO), um tipo de biodiesel com menores emissões de gases do efeito estufa. Combinado aos 14% de biodiesel já presente no diesel comercial padrão dos postos de combustível brasileiros, o primeiro enchimento dos veículos totalizará 24% de combustível renovável. O combustível do primeiro enchimento adotado na fábrica de Resende contém aditivos especiais, para manter o motor seguro contra oxidação, mesmo durante o período em que os veículos ficam nos pátios e nas concessionárias.