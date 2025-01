Transferência Digital de Veículos: Saiba como otimizar a troca de carro em minutos

A Transferência Digital de Veículos (TDV), ferramenta inovadora do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), tem demonstrado um impacto significativo desde seu lançamento em março do ano passado. De acordo com um levantamento da Prodesp, a empresa de tecnologia vinculada ao Governo de São Paulo, a TDV já foi utilizada em mais de 33 mil transações, com uma taxa de aprovação que chega a 89% entre os usuários. Em dezembro, o número de transferências realizadas superou a marca de 6 mil, um crescimento expressivo em comparação às 76 operações registradas no mês inaugural.

Um dos principais atrativos da TDV é a sua rapidez e praticidade. Proprietários de veículos que anteriormente precisavam recorrer a cartórios agora têm a possibilidade de concluir todo o processo diretamente por meio de um aplicativo móvel, em questão de minutos. A eficiência do sistema é evidenciada por uma das transações mais rápidas, que foi finalizada em apenas 19 segundos. Vale destacar que aproximadamente um terço das operações, cerca de 13 mil, foram realizadas utilizando o método de pagamento Pix.

Laercio dos Santos Junior, gerente de logística, compartilha sua experiência ao realizar a transferência em apenas dois minutos: “Fiz toda a transação pelo celular, no escritório onde trabalho. Não levei nem três minutos. Antes, perderia um dia com o processo. Em seguida, acessei a Carteira Digital de Trânsito e o veículo já estava no meu nome“, relatou.

A eficiência e segurança da TDV são fruto de uma sofisticada combinação tecnológica, que promove a chamada hiperautomação. A integração de diversas soluções tecnológicas, incluindo inteligência artificial, blockchain e criptografia, juntamente com a análise em tempo real e a interconexão entre sistemas como os do Detran-SP e da Receita Federal, possibilita o processamento ágil e seguro das informações.

Reconhecimento Internacional

A inovação trazida pela TDV não passou despercebida e rendeu prêmios significativos à Prodesp. Em setembro passado, a ferramenta foi laureada no Gartner Eye on Innovation Awards for Government, uma premiação internacional que reconhece inovações governamentais. O Brasil não conquistava um prêmio nesta competição desde 2021. Além disso, a TDV também foi finalista no Troféu HDI 2024 na categoria Iniciativa de TI ao Cidadão durante o Expogov Brasília 2024.

Atualmente disponível através do aplicativo Poupatempo Digital, a TDV representa um avanço notável na digitalização dos serviços do Detran-SP, onde cerca de 70% dos serviços já estão totalmente disponíveis online.

Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP e vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), enfatiza: “A ideia de um órgão cartorial ficou para trás. Como agente público, o Detran-SP deve oferecer serviços que melhorem o bem-estar da população. A transformação digital da qual a TDV faz parte é uma ferramenta para atender mais pessoas com eficiência e em menor tempo.”

Anderson David dos Reis, gerente de redes e morador de Itu, também elogiou a praticidade do novo sistema: “Eu fiz a transferência em um domingo. No mesmo aplicativo, paguei as taxas e em menos de cinco minutos o carro estava no meu nome. O processo digital torna tudo muito cômodo; posso fazer isso da minha casa sem perder horas em filas.” Ele relembrou como antes havia uma grande burocracia que tornava o processo demorado e custoso.