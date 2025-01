Transferência de Rony para o Al-Rayyan cai e atacante fica no Palmeiras

A transferência do atacante Rony para o Al-Rayyan, do Catar, não se concretizará. Com o fechamento da janela de transferências programado para esta sexta-feira, os trâmites necessários não poderão ser finalizados a tempo, resultando na permanência do jogador no Palmeiras.

As negociações avançaram significativamente na quarta-feira, quando o clube paulista liberou o atleta para tratar dos últimos detalhes da transação. Por conta disso, Rony foi poupado das atividades no treino desta quinta-feira.

O valor estimado da transferência era de aproximadamente 6 milhões de euros (equivalente a R$ 36,6 milhões), com 50% desse montante destinado ao Palmeiras. Na quarta-feira, o clube já havia enviado os documentos necessários para dar continuidade às negociações.

No entanto, a equipe que gerencia a carreira do jogador aguardava a chegada da passagem para o Catar, que não foi enviada até o início da tarde desta quinta-feira.

Dada a diferença de fuso horário de seis horas e uma duração aproximada de viagem de 18 horas, fica evidente que não há tempo suficiente para que a transferência seja concluída e registrada pelo novo clube dentro do prazo estipulado.

Este episódio marca a segunda negociação frustrada envolvendo Rony nesta janela. Anteriormente, o Palmeiras havia aceitado uma proposta do Fluminense; contudo, as partes não chegaram a um consenso em relação ao salário do jogador.

Além disso, o Santos também manifestou interesse em retomar as conversas com Rony. O técnico Pedro Caixinha deu seu aval para o negócio, mas até o momento não houve progresso nas discussões.

Desde o início das tratativas, a equipe de Rony demonstrou otimismo quanto à possibilidade de uma transferência para o exterior, buscando um aumento salarial em relação ao que ele atualmente recebe no Palmeiras. Contudo, a proximidade do fechamento de diversas janelas internacionais limita as opções disponíveis fora do Brasil.

Dessa forma, o futuro do atacante se torna incerto novamente. Embora seu contrato com o Palmeiras esteja vigente até o final de 2026, ele não parece estar nos planos do técnico Abel Ferreira e ainda não foi utilizado na atual edição do Campeonato Paulista.