Transcatarina esbanja técnica e velocidade no primeiro dia de rally

Os motores foram ligados! Pilotos e navegadores do rally de regularidade nacional deram início nesta quinta-feira (04) à disputa de mais um título do Transcatarina – um dos maiores encontros do off-road nacional. A concentração e largada do evento é em Fraiburgo (SC), no Hotel Renar.

O Transcatarina começou com uma prova rápida e teve 77 km. O roteiro passou por uma fazenda de reflorestamento de eucalipto e, depois, pela tradicional pista off-road de Fraiburgo – conhecida como o “terror” dos navegadores, onde o diretor de prova, Vander Hirt (o Fritão), colocou muitos laços e pegadinhas e médias de velocidade bem justas. “Os navegadores precisaram manter bastante atenção na planilha e, consequentemente, nas pegadinhas (uma atrás da outra), feitas propositalmente para eles pensarem rápido e testar a habilidade e entrosamento das duplas”, contou o Fritão.

Para a dupla Armando Villa Boas Dias e Rafael Saúde de Lima (de Brasília, DF), foi uma etapa desafiadora. “As médias altas de velocidade aumentaram a complexidade do rally, pois o navegador precisa ler e interpretar a planilha muito rápido. E é isso que viemos buscar aqui, uma disputa difícil e de alto nível técnico”, destacou o piloto Armando.

Saem na frente…

Na categoria Máster, os vencedores do dia foram Gustavo Schmidt e Tiago Poisl. Eles foram seguidos de Flavio Kath e Rafain Walendowski, e Deonilson Salla e Ronaldo Rodrigues do Santos, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Vitória em família, com Osmar e Vitor Fleishmann, pai e filho. Na segunda posição, Rafael Broechier Cardoso e Marcelo Ritter, e em terceiro, Marcelo e Lucas Cominesi, também pai e filho.

A dupla Ramon Oliveira de Souza e Fábio Augusto Conte venceu na categoria Turismo. Edson Ziolkowski e Luciano Pasqual ficaram na segunda posição, e Marcos Gianonni e Fernando Freneda da Silva, em terceiro.

Na Turismo Iniciante, os melhores foram Henrique Moraes de Moura e Leonardo Sato, Diogo Mateus Trentin e Vinicius Anziliero ficaram em segundo lugar, e Jocemari Coutinho da Silva e Ricardo Pereira Carvalho, em terceiro.

E por fim, na Turismo Light, o primeiro lugar ficou com Ederson Francisco Figura e Ronan Marcel Koepp. Com José Carlos Celeski e Leandro José Machado, e Marcio Roberto Neneve e Luis Fernando Neppel, nas segunda e terceira posições, respectivamente.

Para essa sexta-feira (05), Fritão preparou uma disputa que, novamente, passará por dentro de fazendas de eucaliptos e pinus, com terreno bom para acelerar. Entre alguns obstáculos, um pouco de erosões, lombas, pedriscos e uma travessia de rio. Será mais um dia com médias de velocidade justas, balaios e pegadinhas. Estão previstos cerca de 200 km rumo a cidade de Caçador, a chegada está prevista para às 15h, no Parque José Rossi Adami.