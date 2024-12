Tragédia no Maranhão: ponte desaba e deixa 2 mortos

Um trágico acidente ocorreu no último domingo, 22 de outubro, quando uma ponte que conecta os estados do Maranhão e Tocantins desabou, resultando em duas mortes confirmadas e ao menos 16 pessoas desaparecidas, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão. As autoridades estimam que pelo menos oito veículos caíram no Rio Tocantins, incluindo quatro caminhões, dois automóveis e duas motocicletas.

Na manhã desta segunda-feira, 23, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a mobilização de mergulhadores da Marinha do Brasil para auxiliar nas operações de busca e resgate das vítimas submersas. Em um comunicado nas redes sociais, o ministro informou: “Acabo de ser informado pelo comandante da Marinha, Almirante Olsen, que nossa solicitação de equipe de mergulho para realizar as buscas no local do colapso da ponte foi atendida. Os profissionais da Marinha estarão prontos para atuar já amanhã cedo. Seguiremos vigilantes e acompanhando todas as ações necessárias.”

Entre os veículos envolvidos no acidente estão dois caminhões-tanque que transportavam ácido sulfúrico e um caminhão que levava defensivos agrícolas. O transporte desses produtos químicos levanta preocupações significativas sobre possíveis riscos à saúde pública, incluindo intoxicações e queimaduras. Em resposta à situação crítica, as prefeituras de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) emitiram alertas à população local sobre os perigos associados à queda desses materiais no rio.

Técnicos dos dois estados estão programados para realizar uma avaliação da qualidade da água do Rio Tocantins e investigar os impactos ambientais decorrentes do incidente. A prioridade das autoridades é garantir a segurança da comunidade e mitigar quaisquer consequências adversas que possam surgir em decorrência desse trágico evento.