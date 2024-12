Tragédia no Maranhão: 3 mortes e 14 desaparecidos em tragédia

O desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta Estreito, no Maranhão, a Aguiarnópolis, no Tocantins, resultou na confirmação de duas novas mortes. O incidente ocorreu no último domingo, dia 22 de outubro, na BR-226.

Entre as vítimas está uma criança de 11 anos, cujo corpo foi encontrado nesta terça-feira por um transeunte que acionou o Corpo de Bombeiros do Maranhão. Além disso, o coronel Magnum Coelho, integrante do Corpo de Bombeiros maranhense, anunciou a descoberta do corpo de um adulto no Rio Tocantins na mesma manhã.

A terceira fatalidade identificada é uma mulher de 25 anos, residente em Aguiarnópolis, que foi reconhecida logo após o desabamento no domingo. Até o momento, 14 pessoas permanecem desaparecidas, todas estavam em dez veículos que caíram no rio durante o colapso da ponte.

A operação de busca segue ativa com o uso de botes. Entretanto, os mergulhadores ainda não foram autorizados a entrar na água devido à incerteza sobre a segurança do local, especialmente considerando que produtos químicos foram liberados no rio. Já foram localizados dois tanques de ácido sulfúrico, os quais não apresentaram vazamentos até agora; no entanto, a situação da carga de pesticida ainda é desconhecida. Técnicos ambientais estão realizando coletas de água para análises detalhadas.

Além das preocupações ambientais e da tristeza dos familiares e amigos das vítimas, o acidente gerou impactos significativos nas comunidades próximas à ponte. Em resposta à situação emergencial, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão suspendeu temporariamente a captação superficial de água do Rio Tocantins. A companhia assegura que as áreas abastecidas por poços não sofrerão interrupções no fornecimento.

Com a crise hídrica emergente, o Procon do Maranhão começou a registrar denúncias relacionadas ao aumento abusivo nos preços da água potável em diversas cidades da região.

Além disso, a Secretaria da Fazenda do Tocantins teve que reorganizar seus procedimentos operacionais para o controle do fluxo de mercadorias e bens. Os processos que antes eram realizados no Posto Fiscal de Aguiarnópolis — que registra uma movimentação média diária de 2.100 veículos nesta época do ano — foram transferidos para os Postos Fiscais nas cidades vizinhas de Bela Vista, Xambioá e Filadélfia.